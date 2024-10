Reggina: i consigli di Denis per il calciomercato e le certezze sul futuro di Amione

Sorridente e rilassato dopo un’altra stagione vissuta con momenti di grande sofferenza. German Denis, intervenuto sul canale ufficiale del club, ha parlato del suo rapporto con i tifosi, la città, la società che in altra pagina del giornale abbiamo riportato. Di seguito, invece, i consigli sul prossimo calciomercato e parole al miele per i giovani della Reggina, soprattutto su Amione:

“Il nuovo Denis? Se devo consigliare qualcosa alla Reggina, posso dire che da noi in Argentina ci sono tantissimi giovani di valore, anche se la situazione potrebbe essere complessa nel riuscire a portarli in Italia e condivido la linea della società che adesso vuole puntare su calciatori più giovani. Io giovane non lo sono, ma se la società mi fa rientrare dentro il progetto ne sono felicissimo, altrimenti comprenderò la scelta. Il mio futuro? Non dipende da me, ma certamente vorrei ancora rimanere alla Reggina“.