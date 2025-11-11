Calzone o pizza? All’Hostaria dei Campi la scelta diventa un piacere doppio

Meglio la pizza o il calzone? All’Hostaria dei Campi la risposta è più semplice del previsto, perché qui non serve scegliere. Ogni pizza presente in menù – e parliamo di oltre 40 proposte – può essere trasformata in calzone, mantenendo lo stesso gusto e la qualità degli ingredienti.

Un’opzione che i clienti conoscono bene e che continua a sorprendere chi scopre il locale per la prima volta. Il calzone viene cotto rigorosamente nel forno a legna, una scelta che lo rende più leggero e capace di esaltare gli aromi. L’impasto morbido, la chiusura perfetta, il ripieno ricco e ben distribuito: una tradizione che qui diventa identità.

Per chi ama i sapori più intensi, la proposta non si ferma alla versione classica. C’è anche il calzone impanato e fritto, una variante dal carattere deciso che rappresenta un vero omaggio alla cucina popolare. Una croccantezza che conquista, senza compromessi.

Una birra fresca, un calzone fumante o una pizza appena sfornata. All’Hostaria dei Campi l’esperienza passa dal forno a legna al piatto con un filo diretto che racconta passione e cura. E chi ancora non ha provato questa “trasformazione” ha un motivo in più per farlo. Perché tra pizza e calzone, qui non esiste scelta sbagliata.

Hostaria dei Campi via Reggio Campi – Reggio Calabria – Puoi prenotare allo 0965.324003