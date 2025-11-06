Hostaria dei Campi, la zucca come protagonista nel menù con una doppia proposta

Anche gluten free e con farina multicereali

All’Hostaria dei Campi la stagione autunnale porta con sé una proposta che ormai è diventata un punto fermo. La pizzeria reggina rilancia le sue pizze speciali con zucca in agrodolce e prodotti a km 0, confermando ancora una volta la scelta di ingredienti locali e di qualità.

Da vent’anni il locale lavora l’impasto secondo una ricetta collaudata, con farine italiane Pivetti e la classica preparazione su tavolette. Una tradizione che nel tempo è rimasta intatta e che continua a distinguere l’Hostaria nel panorama cittadino.

Le due versioni della pizza alla zucca

La proposta arriva in due varianti, pensate per gusti diversi:

Zucca, bufala, gorgonzola e mandorle: la zucca in agrodolce incontra mozzarella di bufala, gorgonzola piccante e petali di mandorle tostate.

la stessa base di zucca e bufala, arricchita da funghi porcini, taleggio e noci.

Due ricette che uniscono dolcezza e sapori intensi, puntando su materie prime del territorio.

Anche senza glutine

Come sempre, le pizze speciali sono disponibili anche nella versione senza glutine. Una possibilità che riguarda tutto il menù: primi, secondi e dolci possono essere richiesti gluten free.

Info e prenotazioni

Per chi vuole provare queste proposte, è possibile prenotare un tavolo dopo le 17.30 chiamando il 0965.324003.

Una scelta che conferma la vocazione dell’Hostaria dei Campi: valorizzare i prodotti locali e offrire ai clienti un’esperienza legata alla tradizione culinaria reggina.