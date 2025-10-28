All’Hostaria dei Campi non solo pizza… Primi e secondi piatti di pesce e di carne

Più fresca, più spaziosa. L’Hostaria dei Campi ha rinnovato il suo interno, restando però fedele alla tradizione che l’ha resa negli anni una delle mete più amate da chi cerca cucina di qualità a Reggio Calabria.

Tradizione e innovazione a tavola

L’ambiente sempre accogliente, elegante, insieme alla tradizione dei suoi piatti. La pizzeria-ristorante propone un’ampia selezione di primi e secondi di pesce, l’immancabile frittura e lo spaghettino con cozze e vongole, vera specialità della casa.

E poi c’è lei, la famosa pizza dell’Hostaria dei Campi, ormai entrata nella storia del locale: fragrante, gustosa e riconoscibile al primo morso.

Un punto fermo nella ristorazione reggina

Da anni sinonimo di qualità e ospitalità, l’Hostaria dei Campi dimostra come tradizione e rinnovamento possano camminare insieme, offrendo ai clienti un’esperienza gastronomica che unisce sapori genuini e un’atmosfera unica.

Per prenotazioni, chiama dalle ore 17:30 allo 0965.324003