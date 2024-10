Calici alla mano, arriva a Reggio Calabria il “San Martino Fest”

Dopo un’estate ricca di eventi e novità, il lungomare Falcomatà torna a nuova vita grazie alle iniziative del “San Martino Fest“. Con l’arrivo dell’autunno prima e dell’inverno poi, gli eventi sembrano ridursi all’osso in città, ma in realtà non è assolutamente così, ed il San Martino Fest ne è solo un esempio.

E’ la prima volta che in pieno centro città si decide di organizzare un festival del vino con degustazione di prodotti tipici calabresi e la partecipazione di tre band, sempre del territorio: Parafonè, Almafolk e Cosimo Papandrea!

Il weekend durante il quale si svolgerà l’evento non può che essere quello compreso tra il 9 e l’11 novembre (giorno di San Martino appunto). Le usanze per questa ricorrenza variano da regione a regione, ma c’è una tradizione che rimane invariata, tra le diverse generazioni si è infatti tramandata la ricorrenza della prima spillatura del vino novello proprio in questo giorno.

Il programma:

venerdì 9 novembre

Ore 19.00 | Apertura Festival |

Ore 21.30 | PARAFONE’ in Concerto |

sabato 10 novembre

Ore 21.30 | ALMAFOLK in Concerto |

Ore 00.00 / 01.30 | Dj Set Caraibici & Disco Music

domenica 11 novembre

Ore 21.30 | COSIMO PAPANDREA in Concerto |

Ore 01.30 | Chiusura Festival |

All’evento saranno presenti le migliori cantine reggine, per una tre giorni all’insegna del gusto e della tradizione!

INFO : 3452299513 | 3398151125 | 3487260985