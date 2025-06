La Camera di commercio investe 400 mila euro per accrescere la competitività delle imprese reggine

Sono 400.000 euro le risorse investite dalla Camera di commercio di Reggio Calabria per accrescere la competitività delle imprese del territorio metropolitano negli ambiti strategici della transizione digitale, dell’innovazione, dell’internazionalizzazione, della sostenibilità ambientale, nonché sul fronte dell’occupazione. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati in preinformativa sul sito istituzionale dell’Ente i bandi “Voucher digitali I4.0 2025” e “Internazionalizzazione 2025“.

Il bando “Internazionalizzazione 2025”

Con il Bando “Internazionalizzazione 2025” la CCIAA mette a disposizione 70.000 euro di risorse economiche destinate alle imprese reggine che vogliono conquistare i mercati esteri. A partire dalle ore 11:00 del 9 giugno 2025, le imprese del territorio metropolitano interessate a sviluppare o avviare il commercio internazionale potranno richiedere un contributo per l’acquisizione di beni e servizi volti a rafforzare la loro presenza all’estero o a sviluppare strumenti e canali di promozione internazionale.

I contributi erogati copriranno il 70% dei costi ammissibili, con un importo massimo ottenibile di 5.600 euro. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma RESTART entro le ore 19:00 del 9 luglio 2025.

Il Bando “Voucher digitali I4.0 2025”

Con il Bando “Voucher digitali I4.0 2025” ammontano a 200.000 euro le risorse economiche destinate a sostenere l’innovazione digitale delle imprese reggine in ottica Impresa 4.0, anche con un focus su approcci “green oriented” del tessuto produttivo.

L’edizione 2025 del “Bando Voucher digitali I4.0” prevede l’erogazione di contributi a copertura del 70% delle spese ammissibili, fino a un importo massimo di 7.000 euro. Questi fondi potranno essere utilizzati per l’acquisto di servizi di consulenza e/o formazione e di beni e servizi strumentali correlati alle tecnologie abilitanti.

I termini per la presentazione della domanda telematica sulla piattaforma RESTART decorreranno dalle ore 11:00 del 16 giugno 2025 alle ore 14:00 del 20 giugno 2025.

Gli aiuti previsti dai Bandi camerali sono concessi in regime “de minimis”. È stata inoltre stabilita una premialità di 200 euro per le imprese in possesso del rating di legalità, in aggiunta al contributo.

Le Parole del Presidente Antonino Tramontana

“Diamo il via alle iniziative camerali di sostegno economico alle imprese reggine con due Bandi che rappresentano azioni di immediato supporto sotto forma di contributi diretti e a fondo perduto, con l’obiettivo di agevolare la realizzazione di investimenti negli ambiti strategici della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione”, ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana.

“L’azione della Camera proseguirà con la pubblicazione a breve di ulteriori bandi di contributo, che rispondono come sempre alle richieste che provengono dalle nostre imprese e che danno il senso dell’impegno dell’Ente nel creare concrete e favorevoli opportunità di sviluppo economico del territorio.”

Altri Bandi di Prossima Pubblicazione

I Bandi di prossima pubblicazione, curati da IN.FORM.A., Azienda speciale della Camera di commercio di Reggio Calabria, sono:

Il Bando per l’efficientamento energetico e/o idrico , con risorse pari a 62.500 euro per accrescere la sostenibilità delle imprese reggine, attraverso il sostegno economico agli interventi finalizzati al risparmio energetico e/o idrico .

, con risorse pari a per accrescere la delle imprese reggine, attraverso il sostegno economico agli interventi finalizzati al risparmio . Il Bando Formazione e Lavoro , con risorse pari a 63.500 euro per la concessione di bonus alle imprese reggine che hanno instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato , oppure che hanno trasformato rapporti di lavoro a termine di lavoratori inseriti nella propria organizzazione in contratti a tempo indeterminato, nel periodo tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del bando.

, con risorse pari a per la concessione di alle che hanno instaurato rapporti di lavoro a , oppure che hanno trasformato rapporti di lavoro a termine di lavoratori inseriti nella propria organizzazione in contratti a tempo indeterminato, nel periodo tra il e la scadenza del bando. Il Bando Premi per l’innovazione, che al momento prevede uno stanziamento di 10.000 euro e che mira a far emergere progetti ed esperienze imprenditoriali di successo, premiando imprese reggine fortemente orientate all’innovazione, che propongono prodotti o servizi innovativi nell’ambito della trasformazione digitale e/o ecologica.

“Sostenere economicamente le imprese nei loro percorsi di crescita e sviluppo non è solo un atto di supporto, ma una vera e propria strategia per il futuro del nostro territorio,” ha dichiarato Fabio Mammoliti, Presidente dell’Azienda Speciale INFORMA.

“L’accesso a risorse finanziarie agevolate – ha proseguito il Presidente Mammoliti – è fondamentale per permettere alle imprese di investire, innovare e competere, ma è altrettanto importante creare un ecosistema dove il supporto economico si integri con percorsi di accompagnamento, consulenza e orientamento strategico. E la Camera di commercio, anche attraverso l’azienda IN.FORM.A., rappresenta anche sotto questi aspetti un punto di riferimento per le imprese reggine.”

Maggiori informazioni e documentazione relativa ai Bandi sono disponibili sul sito www.rc.camcom.gov.it.