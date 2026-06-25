Reggio, il Lions Club conferisce il ‘Bergamotto d’Oro’ ’25/’26 al Prof. Antonino Spinelli

L’evento rappresenterà il momento culminante dell’anno sociale lionistico e sarà seguito dalla cerimonia d'ingresso dei nuovi Soci e dalla tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana

Il Lions Club Reggio Calabria Host, fondato il 20 luglio 1956 con la sponsorizzazione del Lions Club Roma Host, celebra quest’anno un importante appuntamento della propria storia associativa: la 63a edizione del prestigioso Premio Bergamotto d’Oro, riconoscimento che rappresenta una delle più autorevoli espressioni di valorizzazione delle eccellenze calabresi e nazionali.

La storia del Lions Club Reggio Calabria Host

Primo Lions Club della Calabria e 62° Club costituito in Italia, il Lions Club Reggio Calabria Host ha svolto nel corso della sua lunga attività un ruolo determinante nello sviluppo del lionismo nel Mezzogiorno, sponsorizzando ben 14 Club tra Calabria e Sicilia. Per l’anno sociale 2025/2026 il Club è presieduto dall’Avv. Giuliana Barberi.

Nella sua storia, il Club ha inoltre espresso due Governatori Distrettuali: il Magistrato Domenico De Caridi e l’Editore Domenico Laruffa, figure che hanno contribuito significativamente alla crescita del movimento lionistico.

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Il Premio Bergamotto d’Oro e il suo valore

Istituito nel 1959, il Premio Bergamotto d’Oro si propone di promuovere e diffondere i valori spirituali, sociali e umani, indicando all’ammirazione della collettività personalità che, per meriti professionali, culturali e civili, abbiano dato lustro al territorio e al Paese.

A partire dall’anno sociale 2008/2009, il Premio è stato ulteriormente impreziosito dal conferimento di speciali medaglie da parte della Presidenza della Repubblica e della Presidenza della Camera dei Deputati.

Il riconoscimento al Prof. Antonino Spinelli

Per l’edizione 2025/2026, il Lions Club Reggio Calabria Host ha deliberato di assegnare il Bergamotto d’Oro al Prof. Antonino Spinelli, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Colo-Rettale e Co-Direttore dell’IBD Center dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano), Professore Ordinario di Chirurgia presso Humanitas University, Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e responsabile del Technology Innovation Committee. Il riconoscimento intende premiare l’eccellenza del suo percorso professionale e il contributo offerto alla ricerca scientifica e all’innovazione in campo medico-chirurgico.

La cerimonia e il Passaggio della Campana

La cerimonia di conferimento del Premio si svolgerà venerdì 26 giugno alle ore 18:30, nella prestigiosa cornice dell’Hotel Excelsior di Reggio Calabria.

L’evento rappresenterà il momento culminante dell’anno sociale lionistico e sarà seguito dalla cerimonia d’ingresso dei nuovi Soci e dalla tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana, durante la quale l’Avv. Giuliana Barberi consegnerà le insegne della presidenza alla Presidente Incoming, Dott.ssa Rosa Maria Perrone.

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Nel corso degli anni, il Premio Bergamotto d’Oro ha arricchito il proprio Albo d’Oro con personalità che hanno segnato la storia culturale, scientifica e sociale della Calabria e dell’Italia, tra cui Giovanni Calì, Michele Guerrisi, Leonida Repaci, Corrado Alvaro, Alessandro Monteleone, Salvatore Pugliatti, Fortunato Seminara, Mons. Giovanni Ferro, Mario La Cava, Nuccio Fava, Rosario Villari, Corrado Calabrò, Francesco Crucitti, Domenico Da Empoli, Gianni Versace e Andrea Monorchio.

Con questa nuova edizione, il Lions Club Reggio Calabria Host rinnova il proprio impegno nel promuovere il merito, la cultura, la solidarietà e il servizio alla comunità, valori che da quasi settant’anni ne guidano l’azione al servizio del territorio.