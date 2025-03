Camera di Commercio Reggio: si insedia il nuovo direttivo. I NOMI

Si tratta del terzo mandato consecutivo per Tramontana, che guiderà l’Ente per il quinquennio 2025–2030

Giornata importante per la Camera di Commercio di Reggio Calabria. Questa mattina si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio camerale, nominato con Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 19 del 13 marzo 2025, e composto da 19 consiglieri rappresentativi del tessuto imprenditoriale del territorio.

Ecco i nomi dei 19 componenti del Consiglio camerale

I nuovi consiglieri sono: Marco Aragona, Giovanni Aricò, Salvatore Ascioti, Fabrizio Ciliberto, Maurizio Giovanni Coppola, Francesca Cozzupoli, Santo Diano, Lorenzo Benedetto Labate, Alessandro Leandro Laganà, Vincenzo Lentini, Fabio Vincenzo Mammoliti, Giovanni Simone Misitano, Carmelo Nucera, Serafino Nucera, Gregorio Pititto, Stefano Maria Poeta, Patrizia Carmen Rodi Morabito, Antonino Tramontana, Domenico Carmelo Vecchio.

Riconferma per acclamazione: Antonino Tramontana presidente fino al 2030

Dopo le procedure di insediamento, su proposta del consigliere anziano Carmelo Nucera, che ha presieduto la seduta, il Consiglio ha eletto all’unanimità per acclamazione l’imprenditore Antonino Tramontana alla presidenza della Camera di Commercio. Si tratta del terzo mandato consecutivo per Tramontana, che guiderà l’Ente per il quinquennio 2025–2030.

Tramontana: “Condivisione, innovazione e sostegno alle imprese al centro del nuovo mandato”

“Questa attestazione di stima e fiducia mi riempie di orgoglio” – ha dichiarato il presidente rieletto Antonino Tramontana. “Sono sicuro che, in questo nuovo mandato consiliare, saremo in grado tutti assieme di proseguire e rinnovare il percorso di crescita avviato dalla Camera di Commercio”.

Tra le priorità annunciate: innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, internazionalizzazione, turismo, cultura, qualificazione delle imprese e sostegno ai giovani.