Reggio, il ‘principe degli agrumi’ diventa itinerario: la presentazione de ‘La via del bergamotto’
La Camera di Commercio presenta l'iniziativa per la valorizzazione turistica integrata del simbolo dell'eccellenza metropolitana
30 Gennaio 2026 - 14:32 | Comunicato Stampa
Con la Via del Bergamotto, la Camera di Commercio di Reggio Calabria compie un ulteriore passo verso la valorizzazione turistica integrata. Il prossimo 3 febbraio alle ore 10:00, presso la sede camerale, verrà presentato ufficialmente il primo itinerario turistico interamente dedicato al Bergamotto, simbolo d’eccellenza del territorio metropolitano reggino.
Il progetto Bergarè e la visione strategica
L’iniziativa rappresenta il traguardo di un percorso strategico volto a trasformare la vocazione agrumicola del territorio in un potente attrattore turistico esperienziale. Il progetto ha visto il coinvolgimento attivo degli operatori della filiera, siglando una collaborazione tra imprese agricole, di trasformazione, operatori turistico-ricettivi e realtà culturali.
“Con la presentazione di questo itinerario turistico, raccogliamo i frutti di un lavoro intenso avviato nel 2025 e legato al progetto Bergarè” ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana. “Il nostro obiettivo non è solo celebrare un prodotto unico al mondo, ma trasformarlo in un’esperienza di viaggio strutturata che metta in rete agricoltura, cultura e accoglienza.”
L’obiettivo è rendere il bergamotto il filo conduttore per scoprire l’identità autentica dell’area metropolitana, creando opportunità per le imprese locali attraverso un modello di turismo sostenibile e destagionalizzato.
Le Ricette di Bergarè e il supporto ISNART
Oltre all’itinerario, l’incontro sarà l’occasione per svelare al pubblico le Ricette di Bergarè, realizzate durante l’edizione 2025 grazie al contributo di chef e pasticceri del territorio.
- Le ricette sono disponibili online e pensate per essere replicabili in famiglia.
- La scelta punta a incentivare il consumo consapevole del frutto fresco.
- L’iniziativa mira a sostenere attivamente l’economia agricola locale.
A testimoniare la solidità metodologica dell’iniziativa interverrà il Dott. Daniele Donnici, consulente esperto di ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), la società che ha affiancato l’Ente nella realizzazione del progetto.