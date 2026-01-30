Reggio, il ‘principe degli agrumi’ diventa itinerario: la presentazione de ‘La via del bergamotto’

Con la Via del Bergamotto, la Camera di Commercio di Reggio Calabria compie un ulteriore passo verso la valorizzazione turistica integrata. Il prossimo 3 febbraio alle ore 10:00, presso la sede camerale, verrà presentato ufficialmente il primo itinerario turistico interamente dedicato al Bergamotto, simbolo d’eccellenza del territorio metropolitano reggino.

L’iniziativa rappresenta il traguardo di un percorso strategico volto a trasformare la vocazione agrumicola del territorio in un potente attrattore turistico esperienziale. Il progetto ha visto il coinvolgimento attivo degli operatori della filiera, siglando una collaborazione tra imprese agricole, di trasformazione, operatori turistico-ricettivi e realtà culturali.

“Con la presentazione di questo itinerario turistico, raccogliamo i frutti di un lavoro intenso avviato nel 2025 e legato al progetto Bergarè” ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana. “Il nostro obiettivo non è solo celebrare un prodotto unico al mondo, ma trasformarlo in un’esperienza di viaggio strutturata che metta in rete agricoltura, cultura e accoglienza.”