A Camigliatello Silano l’evento “Assud”

È atteso da un intero anno, sta scaldando i motori ed è quasi pronto a partire l’evento più “Assud” di sempre. La Piazzetta di Via Roma di Camigliatello Silano anche quest’anno accoglierà due giorni, l’1 ed il 2 settembre, che preannunciano il tutto esaurito. A partire dalle ore 16:30 del primo giorno di settembre si alzerà il sipario con l’apertura del presidente dell’Associazione Assud Andrea Guccione, i saluti istituzionali del presidente del Consiglio Nicola Irto, il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, il sindaco di Spezzano della Sila Salvatore Monaco.

La prima tavola rotonda in programma “È possibile ancora fare impresa nel Mezzogiorno?” renderà attori del dibatto gli imprenditori Mimmo Menniti, Francesco Divella, Floriano Noto, Raffaele Librandi, il sottosegretario ai Beni Culturali Dorina Bianchi, il presidente Federalberghi Calabria Vittorio Caminiti, il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri in una riflessione moderata dal direttore de “La Notizia” Gaetano Pedullà.

Alle 18:30 spazio alla tavola rotonda “Vivere in frontiera” moderata dal giornalista del Tg1 Giuseppe Malara, alla quale prenderanno parte il presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, l’imprenditore Tiberio Bentivoglio, il Generale- Comandante del Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri Giuseppe Governale, il giornalista Michele Albanese.

Alle 20:00 l’attesissimo premio “Stelle del Sud”, quest’anno condotto da Gigi Miseferi e Roberta Morise, durante il quale saranno riconosciuti i meriti a personalità che si sono distinte in diversi settori e che condividono il Comune denominatore “Sud” come terra natia. Il 2 settembre il direttore del Corriere della Calabria provocherà i suoi ospiti all’interno del dibattito “Quali politiche per il Mezzogiorno?” spostando l’attenzione sul livello politico insieme a Nicola Morra (Movimento 5 stelle), Francesco Sisto (Forza Italia), Marco Di Lello (PD), armando Siri (Lega Nord), Ernesto Magorno (segretario PD Calabria), Carlo Puca (giornalista di Panorama). Infine, i dibattiti lasceranno il proscenio a Paolo Del Debbio che intervisterà il Procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri.

L’obiettivo di Assud è dare vita ad un soggetto culturale capace di proporre e promuovere, con grande determinazione, nuove soluzioni alle tante, troppe, emergenze che stanno mortificando il meridione: dai processi migratori che coinvolgono migliaia di laureati specializzati alla piaga del lavoro nero; dall’usura al pagamento del pizzo; dalla depredazione di risorse alla mancanza di concrete politiche di sviluppo. Nel Mezzogiorno vi sono molte realtà che, nonostante queste (gravi) criticità causate, per larga parte, dal colpevole disinteresse della classe politica, non sono contaminate dalle mafie e tanto possono offrire alla nostra terra: imprese che reggono la competizione sia con quelle del Nord sia con quelle di altre realtà nazionali, un enorme patrimonio artistico ed enogastronomico, bellezze naturali mozzafiato, storia e cultura. Assud vuole essere un’opportunità e una speranza per gli uomini e le donne del nostro Sud. Vuole tutelare l’immenso capitale umano costituito dalle giovani risorse di questa terra alle quali deve essere data una reale occasione di creare una società economicamente e socialmente avanzata. Assud, anche quest’anno, lotta per un nuovo, grande, Mezzogiorno.

