Camini, cane finisce in un dirupo tra i rovi: salvato dai Vigili del Fuoco

L’animale, una meticcia di nome Milly, è stato riconsegnato sano e salvo nelle mani del proprietario

Impegnativo intervento quello portato a termine nella serata di ieri dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Monasterace.

Attorno alle 22 l’allarme da parte di alcuni cittadini del Comune di Camini, che da qualche ora udivano i guaiti di un animale provenire da un dirupo coperto da una fittissima vegetazione di rovi.

I pompieri di Monasterace coordinati dal Capo Squadra Fabio Peluso assieme alla collaborazione degli abitanti del luogo hanno iniziato le ricerche restringendo l’area da perlustrare.

Con l’impiego di una termocamera, in breve tempo hanno individuato l’esatta posizione dell’animale e, facendosi strada per circa 50 metri tra la fitta boscaglia, sono riusciti a raggiungere l’animale, una meticcia di nome Milly, riconsegnandola sana e salva nelle mani del proprietario.