Consiglio regionale, Campana (Avs): ‘Preoccupati dai franchi tiratori nelle opposizioni’

Lo afferma il portavoce regionale di Europa Verde-Verdi/Avs, Giuseppe Campana.

“Noi che siamo parte integrante del campo progressista, seppure fuori dall’Astronave per soli mille voti, ma chiediamo rigore e onestà intellettuale alle minoranze che ci rappresentano. Non ci interessano gli inciuci e i giochetti di palazzo ma solo il rispetto degli elettori, nel solco del progetto politico presentato in campagna elettorale dalla coalizione progressista. Non ci interessano i trasversalismi, le dinamiche fluide, le paraculate e cerchiobottismo, neanche nel primo giorno di scuola in cui tutti appaiono belli, bravi e patinati. Ci interessano esclusivamente le sorti di tutti quei calabresi, uno su due, a rischio povertà, ci interessano tutti quei calabresi che hanno smesso di curarsi a causa dei costi o di una mobilità non garantita soprattutto nelle aree interne, ci interessano tutti quelle ragazze e quei ragazzi calabresi che fuggono dalla loro terra perché senza una prospettiva e per niente attratti dal modello lustrini e paillettes propinato dalla classe politica di governo regionale (e non). Le opposizioni hanno il dovere di fare da scudo a quelle infide tentazioni che fanno immaginare ai nostri giovani una vita in discesa in cui, per esempio, basta essere un fortunato portatore d’interessi per entrare nel “gotha” della “politica” calabrese”.