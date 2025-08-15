Regionali, Campana (AVS): ‘Liberare la Calabria dal più becero cdx della storia repubblicana’

È quanto dichiara Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde-Verdi/AVS.

“In un momento delicatissimo per la gestione della cosa pubblica della nostra regione, per colpa di un ex presidente che gioca sulla pelle delle calabresi e dei calabresi, col solo scopo di tornare ad amministrare il potere, deve trovare nel fronte progressista un avversario politico unito, compatto, granitico. Il punto di partenza è la riunione di Lamezia Terme dei giorni scorsi. Un incontro costruttivo in cui si sono gettate le basi per costruire quella che sarà la proposta politica del centrosinistra in Calabria. In tutto questo il raccordo del senatore e segretario del Pd, Nicola Irto, ed il lavoro sulla prima bozza programmatica della coordinatrice del M5S, Anna Laura Orrico, sono fondamentali per il prosieguo. Tutte le forze che partecipano al tavolo – prosegue il portavoce regionale di AVS – sono chiamate ad un atto di responsabilità nei confronti delle calabresi e dei calabresi: proporre un modello di governo della Regione completamente agli antipodi rispetto a quello costruito da Occhiuto. La giustizia sociale e i bisogni della popolazione siano gli unici fari a guidare il nostro impegno politico. Invito, quindi, a bandire le polemiche inconcludenti e restare concentrati sulla costruzione di un’alternativa valida, seria, forte a quella concentrazione di potere che è il centrodestra calabrese, e con alla guida la candidata o il candidato alla presidenza migliore possibile. La Calabria merita di essere governata con coscienza e responsabilità e noi tutti abbiamo il dovere di metterci al suo servizio”.