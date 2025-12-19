Campionati di Astronomia, giovani reggini protagonisti: il Planetario si conferma polo d’eccellenza

I Campionati di Astronomia, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzati dalla Società Astronomica Italiana in sinergia con l’Istituto Nazionale di Astrofisica, hanno registrato quest’anno una partecipazione straordinaria: 9.698 studenti a livello nazionale.

La Calabria si è distinta con 3.680 partecipanti, e la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha contribuito con ben 3.065 studenti, confermandosi come uno dei poli più vivaci e attivi nella divulgazione scientifica e nella formazione astronomica.

Un ruolo centrale in questo successo è svolto dal Planetario Pythagoras, struttura della Città Metropolitana di Reggio Calabria di cui la Società Astronomica Italiana ha la responsabilità scientifica, da anni punto di riferimento nazionale per la didattica e la divulgazione dell’astronomia. Grazie alle sue attività, migliaia di giovani hanno potuto avvicinarsi alle scienze celesti con entusiasmo e competenza. Il Planetario Pythagoras si conferma così non solo presidio culturale della città, ma anche motore di crescita e prestigio per l’intera Calabria, capace di coniugare rigore scientifico e passione educativa.