Campionati individuali Gold FGI: Reggio Ritmica, in continua corsa verso le eccellenze sportive

Sono le portacolori di Reggio Ritmica, sodalizio reggino presieduto dalla Dott.ssa Grazia Palermo, Medico Specialista, e diretto dalla Dottoressa Benedetta Lombardi, Psicologa Clinica e dello Sport, Tecnico federale e Ufficiale di gara nazionale FGI, ad essere definite “atlete prodigio”.

Le giovanissime reggine, che hanno disputato i campionati GOLD della federazione ginnastica di Italia, hanno fatto incetta di medaglie ed hanno messo in risalto la grande crescita tecnica ed il livello raggiunto.

Eccellenti le atlete del Rooster agonistico GOLD anche nelle fasi interregionali di zona tecnica : Ludovica Anghelone, Marta Anghelone, Beatrice Fazzari, Gaia Fiore, Anna Priolo, Francesca Priolo e Sylvie Romeo.

Nel campionato individuale allieve Gold soprannominato “baby serie A”, per importanza e difficoltà, come uniche reggine hanno rappresentato la città di Reggio Calabria al più prestigioso campionato federale riservato alla categoria Allieve durante la fase interregionale tenutasi in Campania il 20-21-22 marzo.

Le protagoniste di questa realtà sono :

Ludovica Anghelone classe 2016

Marta Anghelone classe 2014

Beatrice Fazzari classe 2015

Gaia Fiore classe 2013

Anna Priolo classe 2016

Francesca Priolo classe 2013.

Nelle fasi regionali conquistano i seguenti piazzamenti e ben figurano nelle fasi di Zona tecnica, riservate alle atlete più promettenti del sud Italia nel settore di alta specializzazione.

Marta Anghelone vince nella massima serie, riservata alle allieve, il campionato regionale individuale GOLD.

Gaia Fiore e Francesca Priolo, entrambe classe 2013, si laureano vice campionesse regionali nello stesso importantissimo campionato.

Per Ludovica Anghelone ( 2016) colpo sicuro al terzo gradino del podio al suo battesimo in un campionato così importante.

Bene anche per Beatrice Fazzari e Anna Priolo che con grazia e determinazione hanno staccato il pass per la zona tecnica riservata alle eccellenze della ritmica italiana.

Ben sei le portacolori che hanno dato lustro alla città di Reggio Calabria nell’importante fase interregionale ( ZT) di questo prestigioso campionato. È Reggio ritmica, inoltre, a detenere il primato di società calabra con piu ginnaste iscritte a tale campionato, segno di investimento sul settore di alta specializzazione, impegno costante e lungimiranza.

Le sei “Goldine” di casa Reggio Ritmica, tutte con programma tecnico nuovo ed estremamente elaborato, hanno gareggiato su una pedana di altissimo livello dimostrando buone qualità di gestione della competizione e grande crescita tecnica nella fase di zona tecnica tenutasi in Campania il 20-21-22 Marzo 2026.

Bene anche nel campionato gold di specialità con l’atleta Sylvie Romeo, classe 2011, ginnasta rodata, che, dopo l’esordio in serie C Gold come atleta in prestito, ritorna a gareggiare per la squadra di casa conquistando il titolo di vice campionessa regionale alla palla e terzo gradino del podio con il cerchio: si cimenta nel campionato Gold di specialità, anche lei come unica reggina nella categoria Junior 2.

Ottime le prestazioni della giovane Romeo anche nella fase di zona tecnica tenutasi ad Ortona il 14-15 Marzo.

Il bilancio è più che positivo: “essere presenti a due campionati di così grande valore è già di per sè una grande vittoria, avere la consapevolezza che affinando ulteriormente il lavoro si può arrivare sempre più in alto ci inorgoglisce e ci tiene con i piedi ben piantati a terra per costruire e concretizzare progetti sempre più ambiziosi lavorando sodo.

Le atlete sono ben preparate e vogliose di raggiungere sempre più alti risultati.

Lo staff tecnico e dirigenziale è pronto a sostenerle con ogni risorsa“ asserisce la Head coach Lombardi.

Il lavoro ai grandi vertici prosegue incessantemente e le atlete di Reggio Ritmica, con un programma competitivo e che valorizza ciascuna di loro, crescono notevolmente con disciplina, grazia e impegno.

La dirigenza tutta nella persona della Presidente Palermo e dei direttori Sportivi, Dott.ssa Marianna Cilione Francesca de Leonardis, si ritengono pienamente soddisfatti del lavoro incessante e minuzioso svolto dalla head Coach Dottoressa Benedetta Lombardi ( Psicologa dello sport, tecnico Federale ed ufficiale di gara FGI) e dalle istruttrici Maryna Voloshina, Marika Buontempone e dalla coreografa Maria Parisi.

Le disputate fasi di zona tecnica dei campionati individuali lasciano così spazio ad altri importanti impegni agonistici a cui le atlete di Reggio Ritmica stanno già lavorando.

L’obiettivo in Reggio Ritmica è garantire così crescita continua, non solo tecnica ma anche emotiva ad ogni atleta, concretizzando la possibilità di vivere esperienze importanti e significative in ambito agonistico.