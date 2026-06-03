Campionati Italiani Federkombat MMA. Grande orgoglio per Italica Sport e la Calabria

I nostri atleti hanno rappresentato la regione nel massimo evento nazionale della stagione, affrontando per la prima volta l’esperienza della contesa di un titolo italiano e del combattimento in gabbia, dimostrando coraggio, preparazione e grande spirito sportivo.

Un risultato storico è stato conquistato da Chiara Chirico, che a soli 14 anni, partendo da cintura bianca e confrontandosi con atlete più grandi ed esperte, ha disputato una straordinaria competizione, conquistando il titolo di Vice Campionessa Italiana di MMA. Un traguardo che entra nella storia dello sport regionale, rendendola la prima atleta calabrese a conquistare una medaglia in una finale nazionale federale di MMA femminile.

Complimenti anche al nostro Emanuele Barillà, che conclude la sua stagione agonistica con una prestazione di alto livello in una categoria particolarmente competitiva. Pur non raggiungendo il podio, ha dimostrato maturità, crescita tecnica e grande determinazione, disputando un incontro combattuto con carattere e personalità.

La soddisfazione del Maestro Giuseppe Chirico, Direttore Tecnico Regionale MMA Federkombat Calabria, è grande nel vedere il percorso di crescita personale e agonistica dei propri allievi tradursi in risultati concreti sul palcoscenico nazionale.

Anche il Presidente di Italica Sport, Marco Polimeni, esprime il proprio compiacimento per gli importanti obiettivi raggiunti, a conclusione di una stagione ricca di soddisfazioni e di un lavoro costruito giorno dopo giorno con impegno, sacrificio e passione.

Questi risultati rappresentano non un punto di arrivo, ma una nuova partenza per la crescita dell’MMA in Calabria.

Complimenti ragazzi, avete portato in gabbia il cuore, i valori e l’orgoglio della nostra terra.