Qualificazione ai Campionati Italiani di Kick Boxing. Terzo posto per il reggino Filippo Rosace

Si sono concluse le gare di qualificazione ai Campionati Italiani Kick Boxing, regalando importanti soddisfazioni agli atleti in gara e confermando il valore di un gruppo in continua crescita.

Tra i risultati più rilevanti spicca quello di Filippo Rosace della Dekaju Kombat, autore di una prestazione solida e determinata che gli ha permesso di conquistare il terzo posto e, soprattutto, la qualificazione ai Campionati Italiani in programma a maggio 2026. Un traguardo significativo che premia l’impegno e il lavoro svolto in palestra negli ultimi mesi.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Anche sul fronte Coppa Italia la squadra della Dekaju Kombat ha saputo distinguersi, portando a casa ben cinque medaglie su sei atleti partecipanti. Un risultato di grande valore, soprattutto considerando che per molti di loro si trattava della prima esperienza a livello nazionale.

A mettersi in evidenza sono stati Gabriel Chilá, Giorgia Aquilone, Aurora Versace, Felicia Germolè, Denis Rosace e Gaia Zacconi, protagonisti di prove convincenti che hanno dimostrato talento, determinazione e spirito di squadra.

Questi risultati rappresentano non solo un motivo di orgoglio, ma anche un punto di partenza. Lo sport, infatti, è fatto tanto di traguardi quanto di crescita continua: ogni gara offre insegnamenti preziosi su cui costruire il futuro.

La squadra torna ora in palestra con entusiasmo e consapevolezza, pronta a lavorare sui dettagli e a migliorarsi ulteriormente, con l’obiettivo di affrontare i prossimi appuntamenti con ancora maggiore preparazione e ambizione.