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Qualificazione ai Campionati Italiani di Kick Boxing. Terzo posto per il reggino Filippo Rosace

Le buone notizie per la Dekaju Kombat arrivano anche dalla Coppa Italia

13 Aprile 2026 - 11:15 | Redazione

Dekaju Kombat

Si sono concluse le gare di qualificazione ai Campionati Italiani Kick Boxing, regalando importanti soddisfazioni agli atleti in gara e confermando il valore di un gruppo in continua crescita.

Tra i risultati più rilevanti spicca quello di Filippo Rosace della Dekaju Kombat, autore di una prestazione solida e determinata che gli ha permesso di conquistare il terzo posto e, soprattutto, la qualificazione ai Campionati Italiani in programma a maggio 2026. Un traguardo significativo che premia l’impegno e il lavoro svolto in palestra negli ultimi mesi.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Anche sul fronte Coppa Italia la squadra della Dekaju Kombat ha saputo distinguersi, portando a casa ben cinque medaglie su sei atleti partecipanti. Un risultato di grande valore, soprattutto considerando che per molti di loro si trattava della prima esperienza a livello nazionale.

A mettersi in evidenza sono stati Gabriel Chilá, Giorgia Aquilone, Aurora Versace, Felicia Germolè, Denis Rosace e Gaia Zacconi, protagonisti di prove convincenti che hanno dimostrato talento, determinazione e spirito di squadra.

Questi risultati rappresentano non solo un motivo di orgoglio, ma anche un punto di partenza. Lo sport, infatti, è fatto tanto di traguardi quanto di crescita continua: ogni gara offre insegnamenti preziosi su cui costruire il futuro.

La squadra torna ora in palestra con entusiasmo e consapevolezza, pronta a lavorare sui dettagli e a migliorarsi ulteriormente, con l’obiettivo di affrontare i prossimi appuntamenti con ancora maggiore preparazione e ambizione.

Reggio Calabria Sport

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