Prima edizione dei Campionati Regionali ELITE – Calabria: un trionfo di talento e passione culinaria

Chef, giovani talenti e appassionati si sono sfidati in sette categorie, con il supporto delle aziende agroalimentari locali

Si è conclusa con grande successo la prima edizione dei Campionati Regionali ELITE – Calabria, un evento straordinario che si è svolto nei giorni 12 e 13 maggio scorsi a Falerna (CZ), celebrando l’eccellenza gastronomica e la passione per la cucina. Chef professionisti, giovani talenti e appassionati di cucina si sono sfidati in ben sette categorie, liberando la loro creatività e mostrando un profondo rispetto per le tradizioni locali.

La gastronomia calabrese protagonista

I partecipanti hanno reinterpretato i sapori autentici della Calabria, presentando piatti che raccontano storie di territorio e innovazione, il tutto in un’atmosfera elegante e suggestiva. L’evento ha messo in risalto la qualità della filiera agroalimentare locale, con la partecipazione delle aziende e dei produttori che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

Un ringraziamento speciale alle aziende locali

Un ringraziamento speciale va alle aziende e ai produttori del settore agroalimentare locale, la cui partecipazione ha arricchito l’evento, sottolineando l’importanza della filiera e contribuendo alla qualità complessiva dell’iniziativa.

Le emozioni e i vincitori del concorso culinario

Le due giornate sono state intense e ricche di entusiasmo, regalando emozioni e grandi soddisfazioni. I giudici di gara, tra cui Vincenzo Cenname, Concetta Donato, Alex Viscomi, Fiorenza Gonzales, Fortuna Mazzeo e Francesca Mannis, hanno avuto il compito di decretare i vincitori nelle diverse categorie, premiando i migliori in cucina.

Le parole dei protagonisti

Il presidente nazionale di ELITE, Vincenzo Cenname, si è dichiarato soddisfatto della prima edizione: “Questi campionati sono stati un’esperienza indimenticabile – ha detto – i partecipanti hanno unito talento, passione e professionalità in un’atmosfera magica”.

Anche la presidente regionale ELITE, Concetta Donato, ha espresso la sua felicità per l’evento riuscito: “Costruire ponti tra le eccellenze culinarie e il mondo esterno è il nostro obiettivo”, ha dichiarato. “Ringrazio gli chef, i concorrenti, la giuria e il pubblico che ci ha sostenuto”, ha concluso Concetta Donato.