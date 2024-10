Campionati Regionali FIDS Calabria. Tante medaglie per l’Asd Copacabana Reggio C.

Nei giorni 25-26-27 e 28 Aprile presso il palazzetto dello sport di Cosenza “Domenico Ferraro” si è disputato il Campionato Regionale Calabria per la Federazione Italiana Danza Sportiva egregiamente organizzato dal comitato Regionale, diretto dal Presidente Anna Caparotta.

L’ASD COPACABANA del Presidente Alessandro Mitidieri e del Maestro, nonché Tecnico Federale Mariangela Bagnato, ha raggiunto ottimi risultati con gli atleti gara.

Ecco i risultati degli atleti appartenenti all’ASA:Isabella Assumma 4/7 D Modern Contemporany VICE CAMPIONESSA REGIONALEMichela Barresi 4/7 D modern contemporany CAMPIONESSA REGIONALESarah Toscano 4/7 D jazz dance CAMPIONESSA REGIONALEAssumma Isabella-Toscano Sarah 4/7 D jazz dance CAMPIONESSE REGIONALISofia Quattrone 8/11 D modern contemporany CAMPIONESSA REGIONALELaganà Ilaria 6° classificata 8/11 C jazz danceAssumma Francesca 8/11 C modern contemporany CAMPIONESSA REGIONALEAssumma Francesca 8/11 C jazz dance VICE CAMPIONESSA REGIONALEAssumma Francesca-Laganà Ilaria 8/11C modern contemporany VICE CAMPIONESSE REGIONALIAssumma Francesca-Laganà Ilaria 8/11C jazz dance VICE CAMPIONESSE REGIONALIAlampi Demetrio 8/11 B modern contemporany VICE CAMPIONE REGIONALEAlampi Demetrio 8/11 B Jazz dance VICE CAMPIONE REGIONALEAlampi Demetrio 8/11 B show dance VICE CAMPIONE REGIONALEMeduri Valentina 8/11 B modern contemporany CAMPIONESSA REGIONALEMeduri Valentina 8/11 B jazz dance CAMPIONESSA REGIONALEMeduri Valentina 8/11 B show dance CAMPIONESSA REGIONALEMeduri Valentina 8/11 C Disco dance CAMPIONESSA REGIONALE

Foti Angelica 12/15 D modern contemporany CAMPIONESSA REGIONALE

Marcianò Sara 12/15 D modern contemporany VICE CAMPIONESSA REGIONALE

Marcianò Sara 12/15 D jazz dance CAMPIONESSA REGIONALE

Jhon Alexander Perretta Crucitti 12/15 D modern contemporany 12/15 D 3° Calssificato

Martina Marcianò 16Ol C modern contemporany VICE CAMPIONESSA REGIONALE

Martina Marcianò 16ol B jazz dance CAMPIONESSA REGIONALE

Molè Martina 16ol B jazz dance CAMPIONESSA REGIONALE

Molè Martina 16ol modern comtemporany 5 °classificata

Molè Martina 16ol B Show dance VICE CAMPIONESSA REGIONALE

Molè Aurora 16ol B modern contemporany 8° classificata

Molè Aurora 16ol B show dance 4°Classificata

Molè Aurora-Molè Martina 16ol B jazz dance VICE CAMPIONESSE REGIONALI

Molè Aurora-Molè Martina16ol B CAMPIONESSE REGIONALI

Molè Aurora Molè Martina 16 ol B VICE CAMPIONESSE REGIONALI

Il Prossimo appuntamento per le atlete Assumma Francesca e Laganà Ilaria sarà nel mese di Luglio a Rimini per i Campionati Italiani di Categoria, evento atteso per ogni atleta di danza sportiva italiano.