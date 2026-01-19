1° Campionato Interregionale di Nuoto Paralimpico FISDIR/FINP

È già storia il 1° Campionato Interregionale di nuoto paralimpico, ideato e organizzato a Reggio

Calabria dalla squadra di casa l’A.S.D Polisportiva Team 14, del Presidente Perrelli Silvana, che

festeggia cosi i suoi 12 anni di attività nello sport paralimpico.

Nella mattinata di domenica 18 gennaio, ben 100 atleti, nuotatori paralimpici provenienti dalla

Puglia, dalla Sicilia e dalla Calabria, si sono sfidati a suon di tuffi, virate e bracciate presso la piscina

Apan Pianeta Sport di Reggio Calabria.

Le emozioni forti, vissute dagli spalti gremiti e dai numerosi presenti sul piano vasca, di un avvio

con la presentazione delle squadre che tutte unite cantano l’Inno d’Italia lascia presto il posto

all’agonismo e al confronto sano, quello che fa crescere e che unisce.

Questo era l’obiettivo dell’organizzatore, il Direttore Tecnico della Team Fourteen Giuseppe

Laface, unire per la prima volta in Calabria, le due federazioni paralimpiche FISDIR e FINP che si

occupano della disciplina del nuoto, in un unico evento, farlo a Reggio Calabria ed accogliere tanti

atleti per una competizione dall’alto tasso tecnico, che ha visto registrare 2 record Italiani FINP

dall’atleta Musumeci Riccardo sui 50 Farfalla e 50 Rana elevando il livello della gara, includendo

anche giovani atleti del settore promozionale per sviluppare in Calabria e con atleti del territorio

sempre di più l’idea che lo sport è l’amico migliore che si possa avere in termini di crescita della

persona.

“Dal confronto nasce la crescita, e l’inclusione è la condizione che permette a ogni voce di

contribuire al cambiamento”, questa è la filosofia della Polisportiva Team 14, con la quale

trasmette ai propri atleti i veri valori dello sport e della vita.

Presenti alla manifestazione, oltre al Presidente FISDIR, Stefano Muraca, parte attiva dell’evento e

al Delegato Provinciale CIP Fabio Giordano che si è distinto per praticità e condivisione di intenti, il

Presidente Regionale del CIP Antonello Scagliola, il Garante della Disabilità Ernesto Siclari, il

delegato provinciale FINP Valerio Dell’Osso.

Un doveroso ringraziamento va ai rover e le scolte scout AGESCI della zona Fata Morgana per il

prezioso servizio prestato durante tutta la manifestazione, allo staff medico della Croce Rossa

Italiana, ai Cronometristi sezione di Reggio Calabria e ai Giudici FIN per il professionale lavoro

svolto con la giusta sensibilità al mondo paralimpico.