Campionato Italiano Poomsae-Freestyle-ParaTaekwondo

Il fine settimana appena trascorso, ha visto a Giugliano in Campania (NA), l’elite del Taekwondo italiano, impegnato nelle specialità Poomsae, Freestyle e Parataekwondo. Oltre 300 i partecipanti provenienti da tutta Italia, divisi tra cadetti, junior e senior e per grado di cintura.

La società sportiva Taekwondo 2018 Reggio Calabria, guidata dal D.T. Salvatore Chiovaro, ha preso parte al Campionato Italiano nella specialità ParaTaekwondo con Vincenzo Vlad Iacopino.

L’atleta reggino, campione regionale in carica e terzo classificato hai due precedenti campionati Italiani; dopo essere stato in testa per tutte le fasi eliminatorie della competizione, in finale si è dovuto arrendere ad un atleta proveniente dalla Sicilia, conquistando il titolo di vice campione italiano. Titolo che conferma Iacopino ai vertici della specialità.

Un bronzo ai Campionati Italiani junior cinture nere di combattimento lo scorso mese di marzo conquistato da Solaf Lahbiri nella categoria +68Kg e l’argento conquistato nel ParaTaekwondo specialità Poomsae da Vincenzo Vlad Iacopino, sottolineano l’impegno profuso dagli atleti nonché la costante ricerca da parte dei tecnici di giovani talenti da avviare alla pratica del Taekwondo in tutte le sue specialità. L’ultimo titolo tricolore pone la società Taekwondo 2018 Reggio Calabria, la più titolata sul territorio reggino.