Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica CSAIN: i successi dell’ASD Karate Club Monasterace

Le ginnaste hanno ottenuto numerosi successi, sia a livello individuale sia di squadra

Si è concluso con entusiasmo il Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica CSAIN, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, che apre le porte alla fase nazionale, ospitato al Palapirossigeno di Rende. Un evento ricco di emozioni, dove le ginnaste dell’ASD Karate Club Monasterace hanno mostrato talento, determinazione e passione.

Le ragazze, guidate con professionalità e dedizione dalle tecniche Marta Cherubino e Lucia Frangipane, hanno portato la società a brillare grazie anche al costante supporto e alla passione per lo sport del presidente Guelfo Cherubino. In totale, l’ASD Karate Club Monasterace ha fatto scendere in pedana ben 45 ginnaste, dimostrando forza numerica e qualità tecnica.

I podi e le eccellenze

Le ginnaste dell’ASD Karate Club Monasterace hanno ottenuto numerosi successi, sia a livello individuale sia di squadra:

Ori:

• Squadra cerchi: Panetta Matilde, Mammone Chiara, Bova Maria Caterina

• Squadra corpo libero: Taverniti Iris, Costa Chanel, Demasi Nicole, Princi Lavinia

• Mascotte della società (solo 5 anni) a corpo libero: Loiero Carlotta Maria

• Squadra palla-fune: Deleo Martina, Calabrese Giorgia Pia, Bova Nicole

• Squadra cerchi: Andreacchio Miriam, Costa Clara, Origlia Gaia, Zurzolo Benedetta, Vasile Carmen

• Squadra corpo libero: Lombardo Bianca, Gozzi Aurora, Andreacchio Noemi, Furfaro Rebecca, Roccato Sara

• Coppia cerchio-palla: Comito Maria Grazia, Baldari Desirèe

• Individuale palla: Baldari Desirèe

• Individuale fine: Comito Maria Grazia

• Individuale cerchio: Naso Carmen

• Individuale corpo libero: Zurzolo Benedetta

• Individuale cerchio: Sestito Alessia

• Coppia corpo libero: Andreacchio Miriam, Costa Clara

Argenti:

• Individuale corpo libero: Panetta Matilde

• Squadra corpo libero: Shili Adele, Riggio Francesca, Martelli Fatima

• Individuale cerchio: Origlia Michelle Pia

• Squadra corpo libero: Zannino Gaia, Ciancio Marika, Marino Francesca, Scarano Giulia, Riggio Desirèe

• Individuale cerchio: Bova Nicole,

Individuale cerchio : Calabrese Giorgia Pia

Bronzi:

• Individuale cerchio: Deleo Martina

• Squadra corpo libero: Giulia Peronace, Badolato Maria Ermelinda, Miriello Daniela

• Coppia corpo libero: Lombardo Bianca, Gozzi Aurora

• Coppia corpo libero: Simonetta Giuseppina, Amato Arianna

Hanno brillato:

Con grande impegno, talento e determinazione, le ginnaste dell’ASD Karate Club Monasterace hanno illuminato la pedana con le loro performance, mostrando forza, eleganza e passione per la ginnastica ritmica:

• Roccato Sara al cerchio

• Squadra corpo libero: Stratoti Patrizia, Amato Arianna, Marziano Maria Francesca, Simonetta Giuseppina

• Squadra corpo libero: Politi Ines, Fortuna Anna, Pasquino Emily, Iancu Jasmine

• Coppie: Marziano Maria Francesca e Stratoti Patrizia; Furfaro Rebecca e Andreacchio Miriam; Vasile Carmen e Origlia Gaia

Una giornata di emozioni e crescita

Un campionato regionale che ha confermato la qualità e la preparazione tecnica delle ginnaste dell’ASD Karate Club Monasterace. Ogni atleta ha dato il massimo in pedana, dimostrando impegno, coraggio e passione.

Le tecniche Marta Cherubino e Lucia Frangipane, con il loro lavoro costante, hanno saputo valorizzare ciascuna ginnasta, creando un gruppo coeso e motivato. Il presidente Guelfo Cherubino, con la sua dedizione e passione per lo sport, sostiene quotidianamente la crescita delle giovani atlete e promuove i valori della disciplina e del fair play all’interno della società.

Un ringraziamento speciale va alla dirigente scolastica Gioconda Saraco, sempre a favore dello sport e attenta alla crescita delle giovani atlete, che mette a disposizione la palestra garantendo un ambiente prezioso per allenamento e formazione sportiva.

Con questi risultati, l’ASD Karate Club Monasterace si prepara ora alla fase nazionale CSAIN, portando con sé l’esperienza, la determinazione e la gioia di una giornata memorabile.