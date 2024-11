Formula 3 apre la nuova sede Mercedes a Campo Calabro

Il Gruppo Formula 3 ha inaugurato la nuova concessionaria Mercedes a Campo Calabro, un progetto che segna un passo avanti significativo per il brand automobilistico nel territorio reggino. Dopo quasi un decennio di presenza a Reggio Calabria, l’azienda ha deciso di trasferirsi nella nuova sede, puntando su uno spazio più ampio e moderno, capace di rispondere ai nuovi standard del marchio Mercedes.

Una sede all’avanguardia per un’esperienza innovativa

La nuova concessionaria è stata progettata per riflettere gli standard futuristici del marchio, eliminando i classici box e le scrivanie tradizionali, con un focus sull’esperienza cliente. Durante l’inaugurazione, è stato evidenziato come questo nuovo spazio rappresenti un’evoluzione naturale per il Gruppo Formula 3, che è presente nel settore automobilistico da oltre 45 anni. La nuova struttura di Campo Calabro offre un ambiente accogliente, dove i clienti possono esplorare i nuovi modelli Mercedes in un contesto moderno e innovativo.

Una serata di festa per la comunità

All’evento di inaugurazione erano presenti amici, clienti e partner del Gruppo Formula 3. La serata è stata caratterizzata da musica e applausi, creando un’atmosfera festosa che ha reso omaggio alla nuova avventura dell’azienda. Il trasferimento da Reggio Calabria a Campo Calabro è stato motivato dalla necessità di uno spazio più grande e meglio strutturato per rispondere alle esigenze crescenti del mercato.