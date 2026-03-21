Calabria Motori, la nuova apertura dopo l’incendio: ‘Ripartire è il nostro modo di risollevarci’

Dopo il grave incendio che lo scorso anno ha colpito la sede, Calabria Motori annuncia con orgoglio la riapertura della concessionaria di Campo Calabro.

La riapertura, prevista per sabato 21 marzo è la rinascita di uno spazio espositivo pensato come luogo di incontro e condivisione per clienti, appassionati e comunità. Un ambiente che torna a vivere grazie all’impegno quotidiano di una squadra unita e alla vicinanza di un territorio che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno.

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“Ripartire, e farlo nel più breve tempo possibile, è stato per noi un atto di responsabilità verso il territorio – dichiara Emanuele Ionà, Amministratore Delegato di Calabria Motori. Ringrazio di cuore tutti coloro che ci sono stati vicini all’indomani dell’attentato: i clienti, gli amici, i partner e le istituzioni, che hanno manifestato una solidarietà autentica e concreta. Grazie alla mia squadra, che non ha mai smesso di credere in questo progetto, e alla mia famiglia, per il sostegno costante. Ripartire è il nostro modo di risollevarci e di tornare a offrire servizi, opportunità e passione alla nostra comunità”.

Calabria Motori riapre le porte con entusiasmo e determinazione, trasformando una ferita in un’occasione di rilancio e guardando al futuro con la forza di chi ha scelto di non fermarsi.