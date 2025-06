Campo di Catona: arriva il manto erboso. Al via la messa in posa – FOTO

Un post sul proprio profilo facebook e il Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria Enzo Marra annuncia la posa del manto in erba sintetica presso il campo di Catona: “Una bella notizia per Catona. E’ arrivato il manto erboso per lo Stadio Pietro Reitano, e come potete vedere, la ditta responsabile, sta già provvedendo alla messa in posa.

L’impegno del Sindaco Giuseppe Falcomatà di restituire agli sportivi e all’intera comunità del comprensorio un impianto storico, dopo un fastidioso e vile incidente di percorso, si sta concretizzando.

Stiamo scrivendo un’altra bella pagina, non solo dal punto di vista sportivo, per la città”.