La Città Metropolitana consegna il campo numero 1 del S. Agata alla Reggina

“La Città Metropolitana riconsegna alla Reggina 1914 lo storico “Campo Uno” all’interno del Centro Sportivo Sant’Agata. Il campo da oggi tornerà nella disponibilità della prima squadra.

La casa degli Amaranto si fa sempre più bella ed accogliente”.

Le parole del vicesindaco Versace

Oggi finalmente riconsegnamo alla Reggina ma non solo, a tutta la comunità, lo storico campo 1 del centro sportivo S. Agata. E’ diventata anche questa una realtà, sono passati diversi anni e finalmente ci siamo. Grazie alla Reggina, al supporto di Soseteg. Tornerà nella disponibilità della prima squadra affinchè si possa proseguire nel percorso sportivo e non solo, anche per ricordare quelli che sono stati i principali passi del passato che vedevano un S. Agata non più brillante. Oggi si completa quella che era l’idea originaria e quindi riconsegnare quel fiore all’occhiello a tutta la comunità quello che è il centro sportivo di eccellenza, di tutta la città, di tutti i reggini, la casa amaranto della nostra Reggina”.