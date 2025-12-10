City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Campo di Ciccarello, Cilione: ‘Finalmente ci siamo’. I dettagli della svolta

Fasi conclusive di una lunga interlocuzione tra il Comune di Reggio Calabria e la FIGC

10 Dicembre 2025 - 11:59 | Redazioni

campo calcio ciccarello ()

Nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti“, si è parlato di strutture e campi da gioco. Presente anche il consigliere della LND Calabria Gianni Cilione, inevitabile l’argomento Ciccarello: “La situazione sembra essere agli sgoccioli. Il campo, vale la pena ricordarlo, è di proprietà della FIGC che lo ha dato in concessione al Comune di Reggio Calabria fino al settembre del 2026. Ma a breve dovrebbe esserci la svolta, perchè lo stesso comune ha intenzione di anticipare la data di scadenza e quindi di restituirlo proprio alla FIGC, che a sua volta, immediatamente, lo metterà a disposizione delle società. Se non entro la fine di quest’anno, sicuramente per il mese di gennaio dovrebbe avvenire questo passaggio. Spero di poter dare la notizia: finalmente Ciccarello vede la luce”.

Gianni Cilione

L’annuncio del consigliere Gianni Cilione fa seguito all’articolo pubblicato da CityNow qualche mese addietro su una questione che si trascina da troppo tempo.

Leggi anche

Reggio Calabria Calcio