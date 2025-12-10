Campo di Ciccarello, Cilione: ‘Finalmente ci siamo’. I dettagli della svolta

Nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti“, si è parlato di strutture e campi da gioco. Presente anche il consigliere della LND Calabria Gianni Cilione, inevitabile l’argomento Ciccarello: “La situazione sembra essere agli sgoccioli. Il campo, vale la pena ricordarlo, è di proprietà della FIGC che lo ha dato in concessione al Comune di Reggio Calabria fino al settembre del 2026. Ma a breve dovrebbe esserci la svolta, perchè lo stesso comune ha intenzione di anticipare la data di scadenza e quindi di restituirlo proprio alla FIGC, che a sua volta, immediatamente, lo metterà a disposizione delle società. Se non entro la fine di quest’anno, sicuramente per il mese di gennaio dovrebbe avvenire questo passaggio. Spero di poter dare la notizia: finalmente Ciccarello vede la luce”.

L’annuncio del consigliere Gianni Cilione fa seguito all’articolo pubblicato da CityNow qualche mese addietro su una questione che si trascina da troppo tempo.