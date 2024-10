Campo di Ciccarello, Condipodero e Latella: “Ritorno alla storia” – VIDEO

di Pasquale Romano – Il presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero soddisfatto per la consegna dei lavori al campo di Ciccarello, avvenuta questo pomeriggio. Queste le sue parole (clicca per il video): “Un grazie all’amministrazione comunale, che ci permette di tornare alla nostra storia. Anche io, che non vengo dal mondo del calcio ma da uno sport minore come il baseball, ho giocato decine partite in questo campo. Adesso si possono gettare le basi per le future generazioni e sono sicuro che questo è soltanto il primo passo. Diversi progetti legati al mondo dello sport verranno realizzati e daranno un volto nuovo a questa città”.

Ha creduto fortemente nel progetto il consigliere delegato allo sport Giovanni Latella (qui il video): “Oggi consegniamo i lavori per il completamento del progetto di una struttura storica per la città, ferma per tanto tempo. Qui sono cresciuti tanti ragazzi con il calcio dilettantistico e giovanile, e vogliamo che sia nuovamente cosi in futuro”.