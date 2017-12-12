Un simbolo pronto a rinascere. Campo di Ciccarello, consegnati i lavori – FOTO
Consegnati alla ditta i lavori per il rifacimento dello storico campo di Ciccarello, con erba sintetica, illuminazione e una tribuna da 500 posti
12 Dicembre 2017 - 16:46 | di Pasquale Romano
Reggio Calabria pronta a riabbracciare uno dei propri simboli sportivi. Consegnati oggi pomeriggio i lavori relativi al rifacimento del campo di Ciccarello, da anni abbandonato. Confermato quanto scritto sulle pagine di Citynow circa due mesi fa, il campo adesso potrà vivere una nuova vita.
Alla presenza del sindaco Falcomatà, del presidente del Coni Calabria Condipodero e del consigliere delegato Latella, sono stati ufficialmente consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria, che nei prossimi giorni inizierà il rifacimento dell’impianto.
Simbolo di diverse generazioni, rettangolo di gioco in terra rimasto impresso nella memoria collettiva di Reggio Calabria, l’impianto sembrava oramai perduto, incastrato tra le maglie della burocrazia. Desolante il degrado degli ultimi anni che aveva tramutato il campo di calcio in una discarica.
La ristrutturazione dell’impianto prevede il rifacimento degli spogliatoi, del manto di gioco attraverso la sistemazione di un tappeto di erba sintetica di ultima generazione, un impianto di illuminazione che consentirà la disputa di gare anche nelle ore notturne ed anche la realizzazione della recinzione esterna ed interna. La riqualificazione del campo di Ciccarello prevede, inoltre, la costruzione della tribuna spettatori per una capienza di circa 500 posti.
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