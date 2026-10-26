Reggina, la vittoria per riprendersi la vetta. Marchionni tra Favara e il caso Girasole

La Reggina si prepara a tornare in campo per il turno infrasettimanale di mercoledì 28 ottobre. Gli amaranto affronteranno il CastrumFavara, nel recupero della nona giornata di Serie D, rinviata di tre giorni rispetto al calendario originale. Una sfida che assume un significato particolare dopo il sorpasso in classifica del Sambiase, diventato capolista grazie alla vittoria contro una Nissa sempre più in crisi e ormai lontana dalle posizioni di vertice.

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Per la squadra di Marchionni vincere è sempre l’obiettivo, ma questa volta i tre punti diventano ancora più importanti. Servono per rispondere immediatamente al sorpasso, riprendere la testa della classifica e mandare un segnale alle dirette concorrenti.

Reggina, tre partite da sfruttare prima dello scontro diretto

Il calendario propone adesso agli amaranto un ciclo di tre incontri che potrebbe rivelarsi decisivo per arrivare nelle migliori condizioni allo scontro diretto con il Sambiase. Si comincia con la trasferta di Favara, poi il ritorno al Granillo contro il Ragusa (società in vendita) e successivamente un’altra gara lontano da casa, sul campo dell’Enna ultimo in classifica. Tre partite nelle quali la Reggina dovrà cercare di conquistare il massimo, senza concedersi distrazioni o passi falsi. L’obiettivo è presentarsi alla sfida casalinga contro l’attuale capolista con una classifica favorevole e, possibilmente, con un margine di vantaggio. Il Sambiase ha dimostrato di poter tenere il passo delle migliori, con la lotta per il primato che resta aperta e ogni punto può fare la differenza.

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Marchionni in conferenza stampa, attesa per il caso Girasole

Intanto, martedì 27 ottobre, alle 12:30, è in programma la consueta conferenza stampa della vigilia di Marco Marchionni, al centro sportivo Sant’Agata. Oltre alle valutazioni sulla formazione e sulle insidie della trasferta siciliana, uno degli argomenti più attesi riguarda la situazione di Domenico Girasole. Il difensore ha manifestato la volontà di lasciare la Reggina, anche alla luce delle richieste arrivate dalla Serie C e dello scarso impiego in questa prima parte di stagione. La società, almeno fino a questo momento, non ha mostrato disponibilità a concedere la risoluzione contrattuale. La conferenza di Marchionni potrebbe offrire qualche chiarimento.

Nel frattempo, però, la priorità resta il campo. Mercoledì a Favara, con calcio d’inizio alle 14:30, la Reggina ha un solo risultato da inseguire: la vittoria. Per tornare davanti a tutti e affrontare il prossimo ciclo di partite con la consapevolezza di avere nuovamente il proprio destino nelle mani.