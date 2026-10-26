Cuori in Campo, Cannizzaro: ‘Ha vinto Reggio’. Alla Fondazione CHOPS sfiorata quota 40mila euro

‘Oggi non ha vinto né la Nazionale Medici né la Nazionale Attori, ha vinto Reggio’: Cannizzaro racconta Cuori in Campo, con oltre 7mila giovani sugli spalti

Una giornata di sport e solidarietà che ha portato oltre 7mila giovani sugli spalti e la Fondazione CHOPS a sfiorare quota 40mila euro. È “CUORI IN CAMPO insieme per Mario”, la prima edizione dell’iniziativa che ha visto in campo la Nazionale Medici e la Nazionale Attori.

A raccontarla è il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, con alcune foto a ritrarre i momenti salienti della giornata.

Le parole di Francesco Cannizzaro

Nel post il sindaco ha ringraziato la città, chi ha acquistato il biglietto e i giovani presenti:

«Oggi non ha vinto né la Nazionale Medici né la Nazionale Attori, ha vinto Reggio, che ha saputo stringersi attorno a una causa di straordinaria importanza.»

«Grazie a tutti coloro che, acquistando il biglietto, indipendentemente dalla presenza o meno allo stadio, hanno contribuito a far sfiorare alla Fondazione CHOPS quota 40mila euro.»

«Un grazie speciale va ai giovani, agli oltre 7mila che stamattina hanno animato gli spalti, dando l’opportunità a tutta la Città di lanciare un messaggio non soltanto all’Italia, ma al mondo intero.»

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I numeri della prima edizione

I dati che emergono dal post:

Fondazione CHOPS: sfiorata quota 40mila euro grazie ai biglietti acquistati;

Giovani: oltre 7mila sugli spalti;

In campo: la Nazionale Medici e la Nazionale Attori;

Edizione: la prima di “CUORI IN CAMPO insieme per Mario”.

Un appuntamento da rinnovare ogni anno

Visto l’esito della prima edizione, Cannizzaro ha chiesto alla presidente Manuela Mallamaci di impegnarsi perché l’iniziativa diventi un appuntamento fisso, da rinnovare ogni anno:

«Perché la solidarietà non può essere soltanto una bella giornata: deve diventare un impegno stabile nel tempo.»

Il sindaco ha chiuso il post con un «Arrivederci alla prossima partita!».