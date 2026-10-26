L’analisi dell’ex Amoruso sull’organico della Reggina, l’attaccante da doppia cifra e Marchionni

Spesso chiamato in causa sul discorso Reggina, Nicola Amoruso risponde sempre presente. Così come ha fatto oggi per il quotidiano Gazzetta del Sud: “Sono felice che la mia ex squadra stia andando bene. Il gruppo è forte e credo sia l’anno giusto per centrare la promozione. La fiducia? Basta guardare l’organico. Non ci vuole un mago per capire che i reparti sono competitivi. Conosco Romairone e so quanta abnegazione mette nel lavoro. Alla lunga la Reggina farà la differenza.

È chiaro che non sarà tutto rose e fiori. Ogni avversaria che affronterà gli amaranto metterà tanta intensità, cercando di fare lo sgambetto alla compagine di Marchionni. Battere la principale candidata alla vittoria del girone rappresenta motivo di grande soddisfazione per qualsiasi compagine. Al netto delle difficoltà, però, la Reggina resta davanti nei pronostici, e non soltanto sulla carta. Già nella sfida di recupero in programma mercoledì potrebbe riprendersi la vetta.

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Attenzione al campo di Favara. I padroni di casa hanno più abitudine a giocare su un terreno del genere. Mi dicono che il campo sia anche imperfetto, per cui la Reggina dovrà prestare molta attenzione. A Capaci, contro il Trapani, è arrivata una sconfitta anche per ragioni di questo tipo.

Marchionni è un allenatore che ha già maturato una certa esperienza. I numeri parlano per lui e, se Lotito l’ha scelto, significa che ha visto in lui la figura giusta per guidare una “corazzata”destinata a tornare tra i professionisti. Reggio non può rimanere ai margini del calcio.

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Le qualità di Abonckelet sono fuori discussione, ma non pensavo che riuscisse a segnare con frequenza. Sta interpretando un doppio ruolo: centrocampista e attaccante aggiunto. È bravo negli inserimenti e, per caratteristiche, mi ricorda Frattesi. Partendo da dietro, grazie alla sua imprevedibilità, riesce a sorprendere il diretto marcatore. Per Marchionni è indispensabile.

Alla Reggina non manca un vero bomber. Il modulo scelto da Marchionni permette di portare più uomini in area e offre a chiunque la possibilità di andare a segno. Trovare un attaccante da 20 gol non è mai facile: chi ne ha uno se lo tiene stretto. Magrassi, comunque, ha le qualità per raggiungere la doppia cifra. Se verrà servito a dovere, non deluderà le attese”.