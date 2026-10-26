Lavori alle bretelle del Calopinace, CIFI: “Cannizzaro cambia passo, svolta storica per la sicurezza”

«Ci sono decisioni amministrative che vanno ben oltre il significato di un semplice intervento di manutenzione e che rappresentano, invece, il segnale inequivocabile di una nuova stagione per una città. Quanto annunciato dal Sindaco Francesco Cannizzaro in merito alla riqualificazione integrale delle bretelle del Calopinace appartiene, senza alcun dubbio, a questa categoria».

È quanto dichiara l’Ing. Giuseppe Andrea Maiolo, Preside della Sezione Calabria del Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI), esprimendo profonda soddisfazione e convinto apprezzamento per l’importante iniziativa annunciata dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria.

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«Per troppo tempo le bretelle del Calopinace hanno rappresentato una delle maggiori criticità della viabilità cittadina, un’infrastruttura strategica sulla quale il degrado della pavimentazione, l’inadeguatezza delle protezioni e le carenze della segnaletica hanno contribuito a determinare condizioni di rischio inaccettabili e purtroppo incidenti che hanno segnato la storia della città. Oggi, finalmente, assistiamo a una risposta concreta, decisa e soprattutto tempestiva. Il Sindaco Cannizzaro dimostra che, quando esistono volontà politica, capacità decisionale e una chiara visione delle priorità, è possibile affrontare con determinazione problemi che per anni hanno condizionato la quotidianità dei cittadini».

Gli interventi sulla sicurezza infrastrutturale

«Non si tratta semplicemente di stendere un nuovo strato di asfalto, ma di affrontare in maniera organica il tema della sicurezza infrastrutturale. La sostituzione della pavimentazione esistente con materiali ad elevate prestazioni, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, la rimozione delle protezioni obsolete e l’installazione di nuove barriere conformi agli standard di sicurezza rappresentano elementi fondamentali di una corretta strategia di riqualificazione stradale. A questi interventi si aggiunge la previsione di sistemi di controllo della velocità, strumenti che, nel pieno rispetto della normativa vigente, possono contribuire a contrastare comportamenti di guida pericolosi e a tutelare l’incolumità degli utenti della strada».

I lavori nelle ore notturne

Il Preside Maiolo pone inoltre l’accento su un elemento destinato a rappresentare una significativa innovazione nella gestione dei cantieri urbani: la scelta di eseguire i lavori nelle ore notturne.

«Da tecnico delle infrastrutture e dei trasporti, ritengo questa decisione particolarmente lungimirante. La programmazione dei cantieri nelle fasce orarie caratterizzate da minori volumi di traffico costituisce una metodologia consolidata nella gestione delle grandi reti infrastrutturali e consente, quando correttamente organizzata, di ridurre le interferenze tra attività di cantiere e mobilità ordinaria. È una scelta che testimonia attenzione non soltanto alla realizzazione dell’opera, ma anche alle esigenze quotidiane dei cittadini, dei lavoratori e delle attività economiche. Finalmente si afferma un principio fondamentale: le infrastrutture devono essere realizzate e manutenute mettendo al centro la sicurezza, l’efficienza e la qualità della vita delle persone.»

La modernizzazione della mobilità urbana

Per il Preside del CIFI Calabria, l’iniziativa assume anche un valore più ampio nel percorso di trasformazione della città.

«Reggio Calabria ha bisogno di recuperare il tempo perduto, di investire sulla qualità delle proprie infrastrutture e di guardare al futuro con ambizione. La riqualificazione del Calopinace può e deve rappresentare un primo importante tassello di una strategia più ampia di ammodernamento della mobilità urbana, capace di integrare interventi stradali, trasporto pubblico, infrastrutture ferroviarie e collegamenti strategici. Una città moderna non si misura soltanto attraverso le grandi opere, ma anche dalla capacità di garantire infrastrutture quotidiane sicure, efficienti e dignitose. È proprio nelle risposte concrete ai problemi dei cittadini che si riconosce la qualità di un’azione amministrativa.»

Maiolo conclude con un messaggio di particolare apprezzamento nei confronti del primo cittadino.