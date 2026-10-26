Serie D, Ragusa in vendita: ‘Messaggio rivolto ai tifosi che hanno contestato la proprietà. Fatevi avanti’
I siciliani saranno avversari della Reggina domenica pomeriggio al Granillo
26 Ottobre 2026 - 11:39 | Comunicato
Qualche ora prima della sfida contro la Vibonese, la società del Ragusa ha pubblicato sulla propria pagina ufficiale un comunicato per informare i tifosi che la società è in vendita. La squadra, battuta poi in casa dai rossoblu, si trova attualmente al penultimo posto della classifica.
Il comunicato
“La società Ragusa Calcio comunica che, a seguito delle dimissioni del Consulente Sportivo, e in coerenza con il principio che ha sempre contraddistinto il nostro percorso – uno per tutti, tutti per uno – si trova costretta a mettere in vendita il titolo sportivo.
La mancanza di figure affidabili e di assoluta fiducia, come lo era il Consulente, ci impone oggi di porre fine a questa era.
Il titolo sportivo sarà simbolicamente consegnato nelle mani dell’Amministrazione Comunale di Ragusa, in attesa di individuare nuovi acquirenti. Il nostro messaggio è chiaro e diretto a tutti quei tifosi che amano veramente il Ragusa ma che hanno contestato questa proprietà non credendo nel progetto: adesso è il momento di farvi avanti.
Il Ragusa Calcio, per amore della città e dei suoi colori, verrà di fatto ???????? a chi dimostrerà di avere a cuore le sorti del club. Non chiediamo altro che serietà e amore per questa maglia.
La società precisa che continuerà a ottemperare a tutti gli impegni presi finchè possibile, garantendo la massima serietà fino all’ultimo giorno.
L’unico nostro auspicio è che imprenditori ragusani e tifosi, soprattutto quelli che hanno criticato, si avvicinino il prima possibile. Non per continuare a criticare gli altri, ma per far valere le proprie competenze sul campo. Solo così potremo valutare concretamente chi potrà sostituirci e fare meglio di noi per il bene del Ragusa.
Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità per manifestare interesse presso il Comune di Ragusa.
Forza Ragusa, sempre“.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie