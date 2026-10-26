L’ex Nick Amoruso ricorda la storica salvezza e i consigli di mister Mazzarri

Nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, riportata in altra pagina del nostro giornale, Nicola Amoruso in maniera quasi inevitabile, ha parlato anche di quella incredibile stagione nella quale la Reggina ha ottenuto la salvezza partendo con una pesantissima penalizzazione:

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“Che tempi quel triennio! E poi il campionato 2006-07 dove nessuno scommetteva su di noi. La penalizzazione di 15 punti, poi ridotta a 11, secondo gli esperti non ci lasciava scampo: significava retrocessione. Eppure ci rimboccammo le maniche e, con l’aiuto dei nostri splendidi tifosi, centrammo una salvezza storica.

Io e Rolando Bianchi sfiorammo i 20 gol a testa. Avevamo il vento in poppa e le ali ai piedi. Mazzarri ci consigliava di tirare da qualsiasi posizione. Di Reggio conservo ricordi bellissimi, non soltanto per quello che riuscimmo a fare in campo, ma anche per l’affetto della gente. I nostri sostenitori ci sono sempre stati vicini, trasmettendoci una carica straordinaria. È un legame che rimane dentro, anche a distanza di tanti anni”.