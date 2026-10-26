Nissa, crisi senza fine: squadra a un solo punto dalla zona play out. La società impone il silenzio stampa

Doveva essere una delle grandi protagoniste del campionato di Serie D, una squadra costruita per puntare senza mezzi termini alla promozione. E invece, dopo nove giornate, la Nissa si ritrova a fare i conti con una crisi di risultati sempre più preoccupante. Il presidente Giovannone ha investito risorse importanti per allestire un organico competitivo, ma fino a questo momento il campo ha raccontato una storia ben diversa dalle aspettative.

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Nissa, numeri da crisi e zona playout vicinissima

Il bilancio è decisamente negativo: appena nove punti conquistati in nove partite, frutto di due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. L’ultima è arrivata sul campo del Sambiase, attuale capolista del girone, che ha ulteriormente complicato la situazione dei siciliani. La classifica parla chiaro. La Nissa si trova ad appena un punto dalla zona playout, una posizione impensabile alla vigilia del torneo per una società che aveva dichiarato ambizioni di vertice. Un rendimento che ha inevitabilmente acceso le preoccupazioni dell’ambiente e aumentato la pressione su squadra e società.

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La decisione della società: silenzio stampa

A confermare la delicatezza del momento è arrivata la decisione del club di interrompere ogni comunicazione con gli organi di informazione. Attraverso una nota ufficiale, la società ha annunciato:

“La NISSA F.C. comunica che, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, è stato disposto il silenzio stampa per tutti i propri tesserati e componenti dell’organigramma societario. Ogni nuova eventuale comunicazione sarà diffusa esclusivamente attraverso i canali ufficiali del Club”.

Bocche cucite, dunque, in casa Nissa, con la società che sceglie la strada del silenzio in uno dei momenti più complicati della stagione. Adesso serviranno soprattutto i risultati per provare a invertire una rotta che, dopo appena nove giornate, ha già allontanato la squadra dagli obiettivi iniziali.