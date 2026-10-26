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CastrumFavara-Reggina, designato l’arbitro dell’incontro: calcio di inizio ore 14,30

La partita chiude la giornata numero nove del campionato di serie D girone I

26 Ottobre 2026 - 09:41 | Redazione

Mano di un arbitro con il fischietto nero appeso al polso, durante una partita

La Reggina si prepara a tornare in campo mercoledì 28 ottobre per affrontare la CastrumFavara, nel match valido per la nona giornata del campionato di Serie D, Girone I.

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La sfida, rinviata rispetto al calendario originario, rappresenta un appuntamento importante per gli amaranto di Marco Marchionni, chiamati a conquistare i tre punti per riprendersi la vetta della classifica dopo il sorpasso del Sambiase.

A dirigere l’incontro sarà Federico Bruschi della sezione di Ferrara, coadiuvato dagli assistenti Luigi Pisani di Nocera Inferiore e Marco Barlocco di Legnano. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14:30.

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