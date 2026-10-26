CastrumFavara-Reggina, designato l’arbitro dell’incontro: calcio di inizio ore 14,30
La partita chiude la giornata numero nove del campionato di serie D girone I
26 Ottobre 2026 - 09:41 | Redazione
La Reggina si prepara a tornare in campo mercoledì 28 ottobre per affrontare la CastrumFavara, nel match valido per la nona giornata del campionato di Serie D, Girone I.
La sfida, rinviata rispetto al calendario originario, rappresenta un appuntamento importante per gli amaranto di Marco Marchionni, chiamati a conquistare i tre punti per riprendersi la vetta della classifica dopo il sorpasso del Sambiase.
A dirigere l’incontro sarà Federico Bruschi della sezione di Ferrara, coadiuvato dagli assistenti Luigi Pisani di Nocera Inferiore e Marco Barlocco di Legnano. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14:30.
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