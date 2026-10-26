Di Michele torna al Granillo per Mario: ‘Qui un legame unico e indelebile’. L’amicizia con Marchionni

L'ex attaccante amaranto protagonista della partita benefica tra Nazionale Attori e Nazionale Medici. Il sostegno alla ricerca sulle malattie rare e un pensiero alla Reggina

Sport, spettacolo e solidarietà si incontrano allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Oggi, lunedì 26 ottobre, va in scena “Cuori in Campo – Insieme per Mario”, l’evento benefico promosso dal Rotary Distretto 2102 e organizzato dalla Fondazione CHOPS Malattie Rare ETS per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie rare.

In campo la Nazionale Attori 1971 e la Nazionale Italiana Medici, protagoniste di una sfida che va ben oltre il risultato sportivo. Tra i partecipanti anche un volto particolarmente amato dai tifosi amaranto: David Di Michele, ex attaccante della Reggina, tornato in riva allo Stretto per una causa speciale.

Di Michele: “Tornare a Reggio è sempre bello, farlo per Mario ancora di più”

Per l’ex bomber amaranto, il ritorno al Granillo ha un significato particolare. Un’occasione per ritrovare una città alla quale è rimasto profondamente legato, ma soprattutto per offrire il proprio contributo a una famiglia impegnata in una battaglia difficile.

“Tornare è sempre bello, poi farlo per Mario lo è ancora di più. Stiamo aiutando un bambino, una famiglia, a cercare di riuscire a trovare una soluzione, quindi quando sono queste le cause impossibile non esserci. Poi tornare a Reggio per me è sempre bello e quindi doppia soddisfazione”.

Di Michele ha sottolineato anche l’importanza di accendere i riflettori sulle malattie rare, coinvolgendo istituzioni e cittadini in iniziative capaci di offrire un sostegno concreto alle famiglie.

“Proviamo a dare il nostro contibuto, ma lo dovrebbero fare tante altre istituzioni, velicolare il messaggio per far sì che si possa dare una mano a queste persone perché ce n’è bisogno per loro e per tante altre. Siamo fieri di poter aiutare chi ne ha bisogno”.

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Il legame con la Reggina e l’amicizia con Marchionni

Non poteva mancare un passaggio sulla Reggina, squadra con la quale Di Michele ha vissuto pagine importanti della propria carriera e alla quale continua a guardare con affetto. L’ex attaccante segue ancora le vicende amaranto e conosce bene l’attuale allenatore Marco Marchionni, al quale è legato da un rapporto di amicizia.

“Sicuramente, seguo la Reggina, poi c’è Marchionni, il mio amico, oltre al legame che ho con la città che è unico, ricordi indelebili e quindi mi auguro e faccio il tifo per gli amaranto, sperando si possa ritornare dove si merita di stare”.

Parole che raccontano un rapporto mai interrotto con Reggio Calabria. E questa volta il ritorno al Granillo assume un valore ancora più importante: scendere in campo per Mario e sostenere la ricerca scientifica, ricordando come il calcio possa diventare uno strumento di solidarietà.