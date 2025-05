Campo di Ciccarello, Falcomatà: ‘Reggio diventerà capitale dello sport’

Il campo di Ciccarello è tornato. Da tutti individuato come lo storico impianto calcistico della città, dopo anni di attesa è nuovamente a disposizione e oggi Centro Federale FIGC, il secondo in Calabria. Mostra soddisfazione il sindaco Giuseppe Falcomatà: “E’ una giornata emozionante sotto tutti i punti di vista, un tuffo al cuore. A questo campo si legano i ricordi di migliaia di persone di questa città. Oggi abbiamo lo sguardo anche rivolto al futuro, si riconsegna alla città un impianto innovativo, moderno, ci sono tutte le condizioni per ospitare eventi sportivi importanti e oggi diventa anche Centro Federale FIGC, intitolato alla memoria di uno dei tanti figli della nostra città che la sua partita l’ha giocata fino all’ultimo, Simone Neto Dell’Acqua.

La giornata si è aperta con le partitelle giocate dai bambini e non poteva essere diversamente perchè diventerà il loro luogo del cuore, a seguire l’appuntamento con le Nazionali di sindaci e parlamentari, quindi la presenza delle Istituzioni e non solo per una partita di calcio. C’è stato un investimento significativo in questo quartiere con la demolizione del ghetto della polveriera e poi con i contratti di sviluppo, ci sono 15 milioni di euro che prevedono anche la riqualificazione del Campo Coni e di tutte abitazioni popolari che rientrano nel rione Modena.

Nel caso dell’impiantistica sportiva si vuole fare della nostra città una capitale dello sport, perchè dopo Ciccarello, Catona, Pellaro, Archi, i lavori sul manto erboso di Bocale, Ravagnase, l’impegno su Pellaro e quindi riteniamo che una volta completati ci siano tutte le condizioni per organizzare anche tornei a livello internazionale di calcio giovanile per la prossima Pasqua che si traduce anche in indotto a livello turistico, perchè turismo si può fare e si deve fare attraverso lo sport”.