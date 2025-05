Reggio Calabria celebra la rinascita del ‘Campo di Ciccarello’ – FOTO

Questa mattina Reggio Calabria ha vissuto una giornata sicuramente da ricordare, con la tanto attesa inaugurazione del campo di Ciccarello. Un evento che ha richiamato sul prato verde bambini delle scuole calcio della città e della provincia, rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive, dirigenti, ex calciatori, sindaci e parlamentari. La cerimonia, ricca di emozioni, ha sancito ufficialmente la riapertura di un impianto storico, diventato nel frattempo il secondo centro federale FIGC della Calabria, dotato di un manto erboso di ultima generazione, di strutture moderne ed efficienti, spogliatoi rinnovati, tribunette (ancora da completare) e area servizi funzionale. Ad oggi manca, però, un impianto di illuminazione.

E’ intitolato alla memoria di Simone Neto Dell’Acqua e sono stati forti e profondi i momenti di commozione, soprattutto nella circostanza in cui è stato levato il telo di copertura e sono stati messi in evidenza denominazione e intitolazione: FIGC Centro Tecnico Federale Centro Sportivo “Simone Neto Dell’Acqua”

Un impianto dal grande valore sportivo e sociale

Il campo di Ciccarello, attraversato per decenni dai giovani calciatori delle società reggine, ha visto nascere talenti poi approdati nei grandi campionati nazionali. Oggi assume un ruolo ancora più importante: non solo fulcro dell’attività agonistica, ma anche volano di riqualificazione urbana. Grazie all’intervento dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Falcomatà, l’area per troppo tempo trascurata, rinasce come punto di aggregazione per i giovani calciatori, spazio di incontro e palestra di vita nel cuore della periferia.

Un plauso all’amministrazione comunale

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme agli assessori, al delegato allo Sport Giovanni Latella ai vicesindaci Brunetti e Versace, ha sottolineato l’importanza dell’investimento nel potenziamento degli impianti sportivi periferici. “Con il rilancio del campo di Ciccarello – ha dichiarato – non offriamo solo un nuovo spazio per il calcio, ma restituiamo fierezza e opportunità a un’intera comunità. Stiamo per completare altri impianti in periferia e questo ci consente di poter organizzare anche tornei internazionali che si traducono anche in turismo sportivo“.

Verso il futuro: socialità, inclusione e talento

La riapertura del campo di Ciccarello non si limita al solo calcio: la struttura ospiterà progetti di educazione motoria, iniziative di inclusione sociale, programmi di formazione destinati ai giovani dirigenti sportivi e tanto altro. Un segnale importante per la città di Reggio Calabria che guardando al futuro dovrà unire sport, cultura, turismo e sviluppo territoriale.