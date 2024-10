Campo Coni, primo tassello verso la riqualifica. Quando la prima manifestazione sportiva?

Da semplice parco ludico a vero e proprio centro sportivo in cui sarà possibile, finalmente, organizzare eventi e manifestazioni in grado di accogliere e ospitare società sportive. L’intero mondo dell’atletica leggera, non solo quello reggino, attendeva da anni il primo passo verso la riqualifica del Campo Coni “A.Penna” di Modena per dare inizio ad una nuova era della storica struttura, attualmente in stato di abbandono.

Questa mattina è arrivato il primo dei tre prefabbricati che servirà al rilancio del Campo Coni di Modena. L’intervento, previsto dal bando “Fornitura e posa in opera in monoblocco coibentato da posizionarsi presso il Campo Coni Rione Modena”, prevede l’installazione di tre prefabbricati che permetterà al campo Coni di riavere spogliatoi, infermerie, bagni e docce e dunque di rimpossessarsi della sua vera natura. Quella di una struttura dedicata agli amanti dello sport e alle società agonistiche sportive.

Un passaggio essenziale quindi, che permetterà il cambio di destinazione d’uso, ovvero struttura sportiva e non più parco ludico.

Così come anticipato dall’assessore del Comune di Reggio Calabria con delega allo Sport Giovanni Latella ai nostri microfoni lo scorso anno, adesso si attende la continuazione di un percorso legato alla completa riqualificazione dell’impianto. E’ previsto infatti uno stanziamento di 3 milioni di euro per il completamento di tutta l’area con l’intenzione di realizzare una vera e propria cittadella dello sport.

In questa settimana si dovrebbe concludere la posa degli altri due modulari che darà inizio poi alla successiva procedura del cambio di destinazione d’uso.

La redazione di CityNow Sport seguirà, come fatto finora, la vicenda nella speranza di poter raccontare il lieto fine di una storia ultra ventennale.

