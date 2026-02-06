Campo sportivo polivalente ‘Giudice Antonino Scopelliti’: finalmente

Una storia lunga 15 anni che si conclude con una grande soddisfazione: il campo sportivo polivalente “Giudice Antonino Scopelliti” da oggi è finalmente pronto per essere luogo di sport e di comunità.

Conclusi e collaudati i lavori, la ditta ha consegnato il ‘palllncino’ finito, alla presenza dei progettisti, del RUP arch. Salvatore Foti, dell’amministrazione comunale: a ricevere la consegna il vicesindaco Albino Rizzuto, assieme all’assessore Ruggero Marra e al consigliere Giuseppe Cotroneo.

E adesso si prepara l’inaugurazione ed intitolazione del “Giudice Scopelliti”: utilizzare lo sport per parlare di legalità in uno spazio pensato, voluto e ‘sofferto’ dalle associazioni che hanno condiviso l’attesa in questi 15 anni, da Interesse Pubblico (che si è reso promotore nel 2011 della partecipazione al bando del Ministero dell’Interno “Io gioco legale”) alle associazioni sportive (che hanno e stanno soffrendo di mancanza di spazi in Città), ai piccoli e grandi villesi che devono e vogliono vivere un impianto sportivo doc.

Era, infatti, il 28 aprile 2011 quando la giunta approvava il progetto a valere sulle risorse del PON sicurezza per lo sviluppo obiettivo “Diffondere la legalità – progetto quadro “Io gioco legale”;

il 24 maggio 2012 l’ammissione al finanziamento per l’importo complessivo di 509.000,00 €; l’11 marzo 2016 l’approvazione del progetto esecutivo; poi lo stop dei lavori, il rischio definanziamento scongiurato 2 volte e, finalmente, il 9 maggio 2024, il nuovo decreto per l’utilizzo della quota residua – € 227.242,87 – a valere sulle risorse del POC Legalità Asse 3. In tempi record ripresa lavori, realizzazione e chiusura, senza dimenticare la ferita dell’atto vandalico subito dalla tendo struttura nel 2023.

Oggi gioiamo con la Città, rinnovando l’impegno a lavorare quotidianamente per la promozione della legalità, della memoria civile e dei valori di giustizia ed equità sociale, riconoscendo lo Sport come il miglior veicolo attrattivo per le giovani generazioni. Figura simbolo di memoria a Villa San Giovanni é il Giudice Antonino Scopelliti, barbaramente ucciso dalle mafie: uomo e magistrato simbolo alto di coraggio, giustizia e servizio allo Stato.

“Siamo estremamente soddisfatti – dichiara il consigliere Giuseppe Cotroneo – per aver raggiunto l’obiettivo che ci siamo prefissati in campagna elettorale. Un impianto sportivo che rivede la luce dopo 15 anni di ritardi e di promesse mai mantenute. Questo, però, non è il tempo di guardare indietro, ma il tempo di guardare avanti e ringraziare chi ci ha lavorato giorno e notte per far sì che questo risultato arrivasse a compimento. Un grazie sentito a tutte le associazioni sportive che non hanno mai mollato anche davanti a tutte le promesse mai mantenute in questi anni. Adesso guardiamo a tutti gli altri interventi, a cominciare dallo stadio Santoro che a breve rivedrà la luce. I luoghi di aggregazione sportiva sono prima di tutto luoghi di socialità dove i veri valori di etica, fratellanza, e integrazione sociale nascono e si veicolano tra le giovani generazioni. Adesso stiamo programmando l’inaugurazione e l’immediata fruizione dell’impianto per farlo vivere subito alla nostra Città”.

Il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare Città in Movimento