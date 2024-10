Cade in un pozzo, cucciolo di cane salvato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 7.30 circa in traversa Via Giovanni Paolo II per il recupero di un cane.

Un cucciolo di meticcio durante la notte era caduto all’interno di un pozzetto ed il suo latrare ha attirato alcuni residenti in zona che hanno allertato i Vigili del fuoco che, giunti immediatamente sul posto, hanno estratto il cucciolo dal pozzetto e affidato alle cure del veterinario dell’ASP intervenuto sul posto.