Cannizzaro al Governo: ‘Valutare a Reggio ritorno in zona arancione, imprenditori disperati’

L’On. Cannizzaro ha chiesto al Governo di valutare per la Calabria e Reggio in particolare il ritorno se possibile in ritorno in zona arancione, così da dare respiro al tessuto imprenditoriale. Nel corso dell’iniziativa ‘Reggio Ripartiamo’ tenutasi martedi 6 aprile, il comitato di commercianti aveva incontrato sia Nicola Irto che Francesco Cannizzaro. Quest’ultimo aveva assicurato una mozione da presentare al Governo in tempi brevi, cosi è stato.

Leggi anche