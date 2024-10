La felicità di Cannizzaro: “Governo Occhiuto, fatti concreti grazie al gioco di squadra”

Tra presente e futuro, con l’obiettivo di imprimere un cambio di marcia alla Calabria. “Azioni concretizzate per Reggio e provincia”: la conferenza stampa del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, della vice presidente Giusi Princi e l’assessore regionale Tilde Minasi, è stata l’occasione per evidenziare quanto fatto sino a oggi nei primi 100 giorni di governo regionale per Reggio e il territorio metropolitano.

In prima fila, attento osservatore, l’On. Francesco Cannizzaro. Il responsabile per il Sud di Forza Italia ha preferito lasciare la ribalta ad Occhiuto, Princi e Minasi, dialogando a margine della conferenza con i vari amministratori metropolitani. Seduta al fianco del deputato reggino Matilde Siracusano, parlamentare messinese del partito di Berlusconi.

Al termine dell’evento, Cannizzaro ai microfoni di CityNow (Clicca qui per vedere l’intervista) non ha nascosto la soddisfazione per quanto prodotto dal Governo regionale nei primi 100 giorni.

“È stato bello vedere in platea tutti i sindaci, i consiglieri regionali reggini, i parlamentari, tutti protagonisti in una giornata per certi versi storica. Era importante annunciare cosa si è fatto in questi primi 100 giorni, fatti e non parole. Ho visto commozione negli occhi dei sindaci del territorio metropolitano, questo mi ha emozionato. Finalmente si è trovata concretezza dopo le tante promesse non mantenute. Il nuovo corso Regionale, lavorando in sinergia con Deputazione, Consiglio regionale ed enti locali, sta facendo cambiare passo a tutta la Calabria”, le parole di Cannizzaro.

Infrastrutture, sanità e mobilità gli assi degli interventi presentati. Sugli schermi dell’E-Hotel, e nelle parole di Occhiuto, la sintesi di quanto fatto sino a oggi: 65 milioni per la strada di Polsi, 20 milioni per la Ssv Reggio-Cardeto, 20 milioni per la Ssv Campo Calabro-S.Roberto, 3,5 milioni per la seggiovia a Gambarie, 2 milioni per il 50esimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, 2 uffici di prossimità giudiziaria e 25 presidi sanitari territoriali.

“Si tratta di opere i cui finanziamenti si aspettavano da decenni. Penso ad esempio al finanziamento della strada Campo Calabro – San Roberto, da troppo tempo se ne parlava senza mai vedere soluzioni concrete. Penso anche alla bretella Reggio Calabria – Vallata S.Agata, annunciato in questa sede per l’evidente felicità del sindaco di Cardeto. Tutto questo -sottolinea Cannizzaro- è possibile quando la buona politica mantiene quando aveva dichiarato in campagna elettorale. Il merito è del governo regionale, ben sollecitato dal pressing degli amministratori locali. Un vero gioco di squadra che ha portato immediati risultati in questi 100 giorni. Non è facile risolvere tutti i problemi della nostra regione, specie in tempi brevi. In questi mesi però abbiamo dimostrato che con impegno si possono realizzare tante cose, alcune delle quali ferme da tempo“.