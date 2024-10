Cannizzaro nominato vice presidente di Forza Italia alla Camera: ‘Grande onore, grazie Berlusconi’

Così in una nota Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, Responsabile azzurro per il Sud e neo vicepresidente azzurro a Montecitorio.

“È un grande onore per me ricoprire questo nuovo incarico – prosegue Cannizzaro – e ringrazio per questo e per la fiducia il Presidente Silvio Berlusconi, il coordinatore nazionale Antonio Tajani e il capogruppo Paolo Barelli. Garantirò il massimo impegno e la passione necessaria per dare il mio contributo al nuovo ufficio di presidenza, consapevole dell’importanza del ruolo. Rafforzeremo insieme il contributo di Forza Italia al servizio del Paese, dei nostri elettori e di tutti i cittadini”, ha concluso Cannizzaro.