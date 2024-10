Cannizzaro coordinatore regionale di Fi, le congratulazioni del coordinamento azzurro di Santo Stefano

Diego Coppola e Rocco D’Agostino, Coordinatori di Forza Italia nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte, esprimono le loro più sincere congratulazioni all‘Onorevole Francesco Cannizzaro per l’odierna nomina a Coordinatore Regionale di Forza Italia per la Calabria, esaltandone l’inesauribile impegno ed evidenziando la sua ampia esperienza e la sempre più evidente leadership visionaria nel panorama politico.

Le congratulazioni del coordinamento azzurro di Santo Stefano

“La nomina dell‘On. Francesco Cannizzaro a Coordinatore Regionale di Forza Italia per la Calabria è il riconoscimento del suo impegno per la nostra Regione che perdura da anni. I suoi sforzi e la sua profonda comprensione delle esigenze della nostra comunità – afferma Coppola – lo rendono un leader vero e quindi meritevole di questo ruolo fondamentale per le sorti del Partito. Il suo esemplare senso di responsabilità nel difendere gli interessi della Calabria, gli hanno fatto guadagnare ampio rispetto e ammirazione, tanto in Calabria quanto nelle altre realtà nazionali.”

“Siamo certi – aggiunge D’Agostino – che sotto la guida dell’On. Cannizzaro, Forza Italia continuerà a prosperare, rafforzando l’unità in tutta la Calabria e, di conseguenza, il peso specifico a livello nazionale, dove negli ultimi anni si sta ritagliando un ruolo sempre più determinante. La passione di Francesco nell’ascolto delle istanze del territorio si integra perfettamente con i valori del nostro Partito.”

“In qualità di coordinatori di Forza Italia a Santo Stefano in Aspromonte – dichiarano Coppola e D’Agostino – ribadiamo il nostro massimo supporto al neo coordinatore regionale nel collaborare per un progetto ancor più ampio e visionario di Calabria, un nuovo capitolo di progresso e prosperità . La Calabria prima di tutto!”