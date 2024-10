Cannizzaro punge il Pd: ‘Dove erano Letta, Bersani e Speranza quando Reggio aveva bisogno?’

"Hospice, aeroporto, tirocinanti, rifiuti e brogli: dove erano questi signori? Reggio non ha bisogno di voi", sentenzia il deputato reggino

Speciale elezioni, Francesco Cannizzaro ospite assieme a Mimmo Battaglia di CityNow. Diversi i temi toccati nel corso del confronto (CLICCA QUI per rivedere la trasmissione) tra i due candidati alle prossime politiche, in duello diretto per il collegio reggino alla Camera.

Il responsabile per il Sud di Forza Italia, a pochi giorni dall’evento organizzato dal Pd in Piazza Duomo, punge gli esponenti del centrosinistra.