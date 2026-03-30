Canottaggio: Medaglia di bronzo per l’atleta Enzo Cirillo del Circolo Velico Reggio

Comincia nel migliore dei modi la stagione agonistica della Sezione Canottaggio del Circolo Velico Reggio. Nella splendida cornice del golfo di Mondello a Palermo, alla prima tappa del “Trofeo Filippi beach sprint”, dove erano presenti più di 300 atleti provenienti da tutta Italia, l’atleta Enzo Cirillo del Circolo Velico Reggio ha conquistato una medaglia di bronzo nella specialità 4x+ Master 43-54 con un equipaggio misto alla Peloro Rowing di Messina.

“Dopo una partenza non eccezionale a causa delle onde alte circa 1 metro, siamo riusciti subito a metterci sul passo giusto e a dettare il nostro ritmo – commenta così Cirillo Vincenzo abbiamo fatto una virata perfetta grazie all’abilità del nostro timoniere e abbiamo chiuso la gara in crescendo. Sono soddisfatto di questo bronzo e sono ancora più stimolato a fare meglio per il prossimo impegno a Maggio nel Golfo di Napoli”.

Grande soddisfazione anche da parte della Società, che invita a saggiare il canottaggio con il Coastal Rowing a contattare la segreteria tramite la mail info@circolovelicoreggio.it o telefonicamente o tramite WhatsApp direttamente con il tecnico 3295342816.