Brunetti: ‘Il cantiere del Ponte Calopinace non è fermo. Attività propedeutiche per il completamento’

“Il cantiere del ponte sul Calopinace non è affatto fermo. Dopo la posa delle travi sono in corso le operazioni per il completamento della campata del ponte e successivamente il collegamento agli assi stradali con le rampe di accesso all’infrastruttura. Mi spiace che qualcuno tenti di diffondere preoccupazioni infondate. Noi continuiamo ad operare in piena trasparenza, sollecitando quotidianamente i tecnici affinchè il cantiere possa essere concluso prima possibile”.

Così il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Paolo Brunetti interviene sul cantiere del Ponte Calopinace di Reggio Calabria, recentemente interessato dalle operazioni di varo delle travi dell’impalcato.

Lavori in corso e tempi tecnici da rispettare

“Avevamo già avuto modo di affermare in occasione della posa delle travi – spiega ancora Brunetti – che chiaramente, come chiunque potrebbe facilmente intuire, non si trattava dell’ultimo atto del cantiere, ma di un passo in avanti importante e significativo. E così è stato: dopo una lunga attesa in tanti abbiamo gioito della conclusione positiva dell’operazione più complicata dal punto di vista logistico. Dopo la recente chiusura di quella operazione, il fatto che qualche passante non abbia visto operai in cantiere nell’ultima settimana non significa che i lavori si siano fermati. Ci sono dei tempi tecnici, delle attività di cantiere, in capo ai tecnici e agli uffici, propedeutiche al proseguimento dell’opera”.

Brunetti contro le polemiche social: “Serve responsabilità”

Il Vicesindaco chiarisce infine su alcune polemiche sorte negli ultimi giorni.